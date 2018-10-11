GİRESUN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 12:24

AK Parti’den CHP’li Giresun Belediyesi’ne hizmet eleştirisi

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Belediyesi’nin hizmet yapmak bir tarafa maaş ödemeyecek kadar zor durumda olduğunu ileri sürdü.AK Parti Giresun İl Başkanı Şenlikoğlu Giresun Belediyesi’ne yönelik eleştirilerde...

AK Parti'den CHP'li Giresun Belediyesi'ne hizmet eleştirisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Belediyesi’nin hizmet yapmak bir tarafa maaş ödemeyecek kadar zor durumda olduğunu ileri sürdü.

AK Parti Giresun İl Başkanı Şenlikoğlu Giresun Belediyesi’ne yönelik eleştirilerde bulunarak, billboardlar ve reklam panolarında hizmet tanıtımı yerine kendi afişlerinin yer aldığını kaydetti. Şenlikoğlu “CHP’li Giresun Belediye Başkanı 10 yıllık süresince, billboardlara ve reklam panolarına asacak hizmetinin bulunmadığı, belediye başkanın yeni belediye başkanı olacakmış gibi, sadece kendi fotoğraflarını sergilemesi, hizmet üretilmediğinin ilanıdır. CHP’li teşkilatlar ise Belediyenin elle tutulur herhangi bir hizmeti olmadığından topu iktidara atarak, yapılmayan hizmetlere gerekçe bulmaya çalışmaktadırlar. Bir süre önce CHP’li Belediye Başkanının maaşları ödeyemediğini, belediyenin ciddi bir borç batağında olduğunu, bu durumdaki bir belediyenin de hizmet yapmayı ikinci plana iterek artık günü kurtarmanın hesabı içerisinde olduğunu söylemiştik. Görüyoruz ki bu konuda kamuoyunu aydınlatıcı hiçbir açıklama gelmediği gibi, CHP’li yöneticiler orta sahada top çevirmeye devam ediyorlar” dedi.

“Bizim referansımız hizmetlerimizdir”

Partilerinin yurt genelinde olduğu gibi Giresun’da da 16 yıldır yapılamayan hizmetleri yaptığını anlatan Şenlikoğlu “Halkımızın bizlere gösterdiği teveccühe de layık olmaya çalışıyoruz. Maalesef CHP Yöneticileri bu durumlara alışık olmadığı için 16 yıldır başarımızı hazımsızlıkla karşılıyorlar. Giresunlu hemşerilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor. Bir sorun varsa, yine bizler bu sorunun çözüm noktasındayız, gayretle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Halkımızın tek ümidi AK Parti’dir. Halen şehrimizde devam eden projelerimizden olan 20 bin kişilik Giresun Çotanak Stadı ve bin kişilik Olimpik Yüzme Havuzu ve 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. OSB’deki yatırım ve teşvikler sonucu devam eden fabrikalar, Eğribel Tüneli’nde de sona doğru hızla yaklaşılmaktadır. İlimize AK Parti iktidarında bu zamana kadar yapılan hizmetler gibi bundan sonrada hizmetlerimiz artarak devam edecektir. İnşallah yerel seçimler yaklaşırken Giresun halkıda CHP’li belediyenin 10 yıldır bu şehre hiçbir katkıda bulunmadığını görerek şehrimizi AK Parti Belediyeciliğiyle buluşturacaktır. AK Partili bir belediye halkıyla bütünleşen hizmeti ön plana çıkaran anlayışıyla sadece Giresunlumuzun değil aynı zamanda Belediye çalışanlarımızın da umudu olacaktır” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku