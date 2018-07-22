AK Parti’li Öztürk: "İmar Barışı başvurularını kaçırmayın"

Sağrakgölü Yayla Şenliğine katılan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, İmar Barışı başvurularının devam ettiğin hatırlatarak, mağduriyet yaşanmaması için 30 Eylül 2018 tarihini geçirmemelerini söyledi.

Kızıltaş Köyü Turizm Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği tarafından Sağrakgölü Yayla Şenliği düzenlendi. Düzenlenen şenlikte Yayla Ağası seçilmesi, seçilen ağanın at üzerinde dolaşması gibi renkli görüntüler yaşanırken, ağa tarafından kurban edilecek koç ise güvenlik güçlerine bağışlandı.

Şenliğe katılan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk yayla evleri için İmar Barışı başvurularının devam ettiğini açıkladı. Öztürk, "Hazine arazileri üzerine 2017 yılı sonuna kadar yapılan ev sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için çıkartılan İmar Barışı yasası için başvurular Eylül ayı sonuna kadar devam etmektedir. Bu yasa kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilerek Yapı İzin Belgesi alınmaktadır. Bu belge ile bugüne kadar imar yasasından kaynaklı cezalarda ortadan kalkmış olacaktır. Aynı zamanda bu belge ile yayla evlerine elektrik aboneliği yaptıramama sorunu da ortadan kalkmış olacaktır. Ancak burada hatırlatmak isteriz ki bu kanun 2017 yılı sonuna kadar yapılan evlerde geçerlidir. Bu tarihten sonra yapılan ve şimdiden sonra ev yapacak olanları kapsamamaktadır. Vatandaşlarımız mağdur olmaması için bu tarihe dikkat etmelidir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yöresel sanatçılar eşliğinde şenliğe katılanlar eğlendi. Şenliğe aslen Giresunlu olan İstanbul Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Yavuzkemal Belediye Başkanı Abdullah Önal, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.