GİRESUN:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:48

Aksoy: "Karikatür çizgi ile mizah yapma sanatıdır"

Gazeteci, karikatürist, yazar Hikmet Aksoy tarafından mizah ve karikatür ile ilgili Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulunda yapılan sunum katılımcılar tarafından beğeni ile izlendi.Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulunda...

Aksoy: 'Karikatür çizgi ile mizah yapma sanatıdır'
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Gazeteci, karikatürist, yazar Hikmet Aksoy tarafından mizah ve karikatür ile ilgili Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulunda yapılan sunum katılımcılar tarafından beğeni ile izlendi.

Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulunda yeni dönemin ilk etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte karikatürist Hikmet Aksoy çizmiş olduğu biri birinden güzel karikatürleri paylaşarak mizah konusuna değindi.

Mizahin bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayan Aksoy, ”Karikatür çizgi ile mizah yapma sanatıdır. Mizah toplumsal anlamda vazgeçilmez bir unsurdur. Mizah yaşamın önemli bir paydasıdır. Batıda mizah bazı hastanelerde tedavi yöntemi olarak uygulanıyor. Bu yöntemle büyük başarı sağlandığını, mizahin insanı bunalan dünyasında kendilerine kurtuluş yolu olduğunu ifade eden batılılar var. Batıda ayrıca belirli bir yaştan sonra insanların yaşama sarılma, yaşama bağlanma olduğunu konusunda inanış var. Buna göre insanlar belli bir yaştan sonra mizaha ne kadar yakın durular ise, yani mizahi anlamda yaşamlarına ne kadar pay ayırırlarsa o derce ruhsal sağlıklarının daha da düzelmiş olduğunu ifade ediyorlar” dedi. Etkinlik sonunda okul adına Öğr. Gör. Gülsüm Düşek tarafından Aksoy’a teşekkür belgesi verildi.
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