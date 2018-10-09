GİRESUN:
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09 Ekim 2018 Salı 10:16

‘Alucra Barajı’nda sona gelindi

Giresun’un Alucra ilçesinde 2014 yılında başlayan ‘Alucra Barajı’nda sona gelindi. 2014 yılı Nisan ayında özel bir firma tarafından yapımına başlanılan baraj bittiğinde 4 milyon metre küp su depolama hacmine sahip olacak.Çalışmalar...

‘Alucra Barajı'nda sona gelindi
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Giresun’un Alucra ilçesinde 2014 yılında başlayan ‘Alucra Barajı’nda sona gelindi. 2014 yılı Nisan ayında özel bir firma tarafından yapımına başlanılan baraj bittiğinde 4 milyon metre küp su depolama hacmine sahip olacak.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren firma yetkilisi Ömer Polat, baraj çalışmasının ilçeye bağlı Karabörk ve Yeşilyurt köyleri arasındaki bölgede devam ettiğini belirtti. Barajın yüzde 99’luk bölümünü tamamladığı kaydeden Polat, “Alucra Barajında iklim koşullarının da elverdiği ölçüde 4 yıl gibi bir sürede çalışmayı tamamlamış olduk ve Ekim ayı sonu itibariyle de barajımızı teslim edeceğiz. İhale bedeli 8 milyon 530 bin TL olan Alucra Barajı projesi temelden 46 metre, koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip Giresun’un en büyük, Karadeniz Bölgesi’nin de sayılı büyük barajlarından biridir. Tamamen sulama amacıyla yapılan baraj, 2014 yılında bu alanda yapılan en büyük baraj ihalesidir. Barajın tam kapasite ile su dolumu sağlandığında yaklaşık 4 milyon metre küp su depolama hacmi olacaktır. 11 bin 640 dekar zirai alanın suya kavuşmasını sağlayacak olan Alucra Barajı mümbit toprakları suya kavuşturarak ilçe ekonomisine değer katacaktır. Ekonomik değeri yüksek ürün elde edilmesi için su ihtiyacı bu vesile ile giderilmiş olacaktır" dedi.

"Bu büyüklükte ve çevresi tamamen doğal ormanlarla çevrili olan Alucra Barajı ilçe turizmine de büyük bir kazanç sağlayacaktır” diyen firma yetkilisi Polat, “Su tutma işleminin başlaması sonrası barajın doğal güzellikleri ortaya çıkmaya başladı. Baraj etrafına yapılacak mesire alanları, oturma yerleri, piknik bahçeleri bunun yanında su üzerinde deniz bisikleti, kayık turları, doğal alabalık yetiştiriciliği gibi birçok alanda çalışmaların yapılması oldukça uygun bir yer, projelendirilmeye çok açık ve müsait bir konumda, şayet bu bahsettiğim çalışmalar yapılırsa yerli turistlerin vazgeçilmez yerlerinden birisi olabilir” diye konuştu.
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