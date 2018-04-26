Başkan Emür, esnafla kahvaltıda bir araya geldi

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Bozkurt Mahallesi esnafları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıya çok sayıda esnaf katıldı.‘’Bizim belediyecilik anlayışımızda eski moda, kavgacı, demogoji ve laf ustalığı anlayışımız...

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Bozkurt Mahallesi esnafları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıya çok sayıda esnaf katıldı.

‘’Bizim belediyecilik anlayışımızda eski moda, kavgacı, demogoji ve laf ustalığı anlayışımız yoktur yıllardır hiç iş yapmadan koltukları işgal eden bir yapımız yoktur" diyen Başkan Emür "Biz her sabah uyandığımızda üzerimizdeki sorumluluğun ağırlığını omuzlarımızda hissederek çalışıyoruz. Şehrimiz için insanlarımız için işçilerimiz için esnafımız için ne yapabiliriz diye heyecanımızı yüreğimizde duyup işimizi görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dünyadaki başarılı örnekleri sürekli inceliyoruz ve ilçemiz için en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

İlçedeki esnafların daha çok kazanması işlerini büyüterek istihdama katkı sağlamaları için çalıştıklarını da anlatan Başkan Emür “Hedefimiz ilçemize dışardan insanların gelmesini sağlayarak esnafımızı daha çok kazanan ve işlerini büyüten bir konuma getirmektir. Bunun için alt yapımızı hazırladık. İlçemizi turizm kenti olarak ilan edeceğiz ve ilçemizdeki tüm esnaflarımız daha çok kazanacak, esnafımızın yüzünü güldüreceğiz. Bunun için her şey hazır. Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesinin ilçemize açılması bunun bir başlangıcıdır. Esnafımız hiçbir dönemde olmadığından daha fazla kazanacak. Esnafın içindeyim, esnafın ne şekilde zorluklarını bilirim” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Emür yapılan kahvaltının ardından bir de bereket duası yaptı.