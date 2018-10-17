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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:23

Başkan Erener’den diyanet çalışanlarına kutlama

Belediye Başkanı Tolga Erener, diyanet çalışanlarına kravat hediye etti.Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olması dolayısıyla ilçede görev yapan diyanet çalışanlarıyla bir araya geldi.Diyanet...

Başkan Erener'den diyanet çalışanlarına kutlama
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Belediye Başkanı Tolga Erener, diyanet çalışanlarına kravat hediye etti.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olması dolayısıyla ilçede görev yapan diyanet çalışanlarıyla bir araya geldi.

Diyanet çalışanlarının toplum hayatında önemli bir görev üstelendiğini belirten Belediye Başkanı Tolga Erener, “Camilerimiz bir ibadet yeri olmanın yanı sıra toplumumuzu birleştirici özelliği ile insanın maneviyatını güçlendiren, moral veren yerlerdir. Camilerimiz, kelime anlamından da anlaşılacağı üzere insanların ortak bir yerde buluştuğu, kardeşlik duyguların, hoşgörü anlayışının, birbirimize olan sevginin güçlendiği kutsal yerlerdir. Camiler, içerisinde başka hiçbir yerde bulamayacağımız çok özel bir huzur ve haz kaynağıdır. Bununla birlikte, toplum olarak birbirimize sıkıca bağlanmanın, bir arada kenetlenmenin en önemli kaynağı olan camilerimizde hizmet veren din görevlilerimiz de toplum hayatında büyük ve önemli işlevler görmektedir. Din görevlilerimiz, aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlaşışıyla dini konularda insanları aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan, ulvi bir vazifeyi yerine getirerek toplum hayatında önemli bir görev üstlenmişlerdir" dedi.
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