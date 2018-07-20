Bulancak Belediye Başkanı Yakar, hizmetleri anlattı

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Giresun Belediyesi’nin CHP’li olmasından dolayı, iktidar kanadını temsil eden en büyük ilçe konumundaki Bulancak’a adeta tüm devlet imkanları seferber edildiği ifade etti.

Bulancak’ın yatırım yağmuruna tutulduğunu belirten Başkan Yakar; “Tüm mahalle yolları ve sokakları ile kaldırımlarının baskı beton, Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB), asfalt kaplama ile yeniliyoruz. Bölgede ilk baskı beton ve SSB uygulamalarını Bulancak Belediyesi olarak biz uygulamaya başladık ve oldukça da başarılı olduk. Belediye şirketimiz bünyesinde ürettiğimiz hazır beton ve SSB ile hem işler hızlandı hem de maliyet olarak çok düştü. Kendimiz ürettiğimiz içinde maliyet daha da düşüyor. Özellikle SSB uygulandıktan hemen sonra kullanıma açılabiliyor. Şimdi ilçe sınırlarımız dışına da bu hizmetleri satıyor ve para da kazanıyoruz. Bulancak belediyesi sadece hizmet takip etmiyor. Hizmeti de üreterek fark oluşturuyor”dedi.

Her alanda çok çeşitli hizmetler ve yatırımlarla Bulancak’ta yaşanan değişim ve dönüşümlerin artık gözle fark edilir bir seviyeye geldiğini de kaydeden Başkan Yakar; “Alt yapıda büyük ölçüde yatırımlarımızı tamamladık. Şimdi şehri daha güzel ve modern bir görünüme kavuşturacak üst yapı ve sosyal alanlarla donatıyoruz. Peyzaj ve ağaçlandırma düzenlemelerinin yapılması, yeni yeşil alanlara büyük önem veriyoruz. Bakınız son iki yılda yaklaşık 35 adet içinde spor tesisleri, çocuk parkları, gençlerin ve ailelerin oturup vakit geçirebilecekleri semt parkları yaptık. Bunların sayısını daha da artıracağız. Modern aydınlatmalarla cadde ve sokaklarımızı ışıl ışıl bir hale getirdik. Tüm bunları Bulancak için yapıyoruz, Bulancak için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Burada aklımıza gelmeyen özellikle sosyal belediyecilik anlamında da birçok hizmetlerimiz var. Evde temizlik, cenaze hizmetleri, hoş geldin bebek bunlardan sadece bir kaçı. Son olarak ilçemizin sembollerinden olan iskelenin dönüşümü projesini de 2-3 aya tamamlıyoruz. iskele projesi tamamlandığında Bulancak’a prestij katacaktır. İlk Belediye şirketlerinden Bulancak Beton A.Ş.’yi kurduk ve başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Belediye hizmet Şantiyemizi yeniden yapılandırarak bir üretim merkezi haline getirdik. Tüm bunlar ciddi anlamda ilçemizde istihdam ve ekonomik katkıyı da beraberinde getirdi. Bu istihdam ve ekonomik katkı Belediyemiz dışında özel sektöre de canlılık getirmiştir. Tüm bunlar göz önüne alındığında Bulancak, adeta Mega Projeler ve hizmetler merkezi haline gelmiştir. Hizmet bitmez ama devam eden bu projeler tamamlandığında yaklaşık bir yıl içinde çok farklı ve yeni bir Bulancak ile karşı karşıya kalacağız. ” diye konuştu.