Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Gürel görevinden istifa ederek AK Parti’den aday adayı oldu

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel, önümüzdeki haziranda yapılacak olan genel seçimlerde milletvekili aday adayı olacağını açıkladı.

AK Parti’nin kurulduğu günden beri çeşitli kademelerinde görev aldığını anlatan İl Genel Meclisi Başkanı Gürel aday adaylığı için istifasını verip adaylık başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Gürel yaptığı açıklamada "Yıllardır politikanın içinde oldum. AK Parti teşkilatlarımız tarafından tanınan ve bilinen ve bu şehirde yaşayan biriyim. AK Parti’nin kuruluşunda Giresun’da kurucu il yönetiminde İl Başkan Yardımcısı olarak göreve başladım, sonra Merkez İlçe Kurucusu oldum. Daha sonra ise Belediye Meclisinde AK Parti üyesi olarak Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttüm. Son olarak ise İl Genel Meclisi Başkanlığı yaptım ve bugün itibarıyla 24 Haziran seçimleri için istifa edip aday adayı oldum. Aday adayı olmama AK Parti içerisinde kuruluşundan bugüne kadar görev almış olmam, partililerimi tanıyor olmam ve onlara güvenmemdir” dedi.

Gürel, bir politikacı olarak halkın sorunlarını çok iyi bildiğini, son 3 yıldır yaptığı Giresun İl Genel Meclisi başkanlığı ile bu deneyimlerini daha da geliştirdiğini dile getirerek, “Giresun’u 16 ilçesi ve köyleriyle çok iyi tanıma fırsatım oldu. İlçe ve köylerimizin sorunları ihtiyaçları nelerdir çok iyi biliyorum. İl Genel Meclisi’nde görev yaptığım süre içerisinde de ilçe ve köylerimizin bütün taleplerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Sadece bu değil İl Genel Meclisi başkanlığım süresince tüm arkadaşlarımla partili partisiz çok iyi ilişkiler içinde oldum. Onlarda sağ olsunlar bana destek olacaklarını söylediler. Şimdi AK Parti Giresun İl teşkilatında merkez ilçe, İl yönetimi, belediye meclis üyeliği, İl Genel Meclisi üyeliğimin ardından daha önemli görevlerde bulunmak için bir yola çıktım" ifadelerini kullandı.