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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:07

Giresun Üniversitesi, üniversite adaylarıyla buluştu

Giresun Üniversitesi, 19-21 Nisan 2018 tarihlerinde Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “9. Şanlıurfa Üniversite Kariyer Günleri”ne katılarak Urfalı üniversite adaylarıyla bir araya geldi.Şanlıurfa’da bu yıl...

Giresun Üniversitesi, üniversite adaylarıyla buluştu
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Giresun Üniversitesi, 19-21 Nisan 2018 tarihlerinde Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “9. Şanlıurfa Üniversite Kariyer Günleri”ne katılarak Urfalı üniversite adaylarıyla bir araya geldi.

Şanlıurfa’da bu yıl 9.’su düzenlenen, Devlet ve Vakıf olmak üzere 50 Üniversitenin katıldığı fuarın açılışını, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından fuar alanını gezen protokol üyeleri, Giresun Üniversitesi standı ziyaret ederek yapılan tanıtım çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Yaklaşık elli okuldan altı bine yakın öğrencinin ziyaret ettiği fuarda yoğun ilgi gören stantlardan biri olan Giresun Üniversitesini, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden Şef Mehmet Söylemez ve Fatih Mehmet Gök temsil etti.

Stantta, Giresun Üniversitesindeki bölüm ve programlar hakkında öğrencilere bilgi verilirken, üniversite tercihleri hakkında danışmanlık hizmeti de verildi.
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