Giresun Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik yılı düzenlenen törenle açıldı

Giresun Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda gerçekleştirilen törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Belediye Başkan Vekili Ahmet Yusufağaoğlu, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı J.Albay Murat Yakın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il temsilcileri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, GRÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Açılışta Giresun Üniversitesi’nin geldiği noktaya ilişkin sayısal verilere yer veren Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun “Ülkemizin gelecekteki hedeflerine uygun olarak üniversitelerimizin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde YÖK tarafından yürütülen araştırma üniversitelerinin belirlenmesi ve üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projeleri önemli adımlar olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda üniversitemiz almış olduğu senato kararıyla kendisine ihtisas alanı olarak Kanser tedavisi, Araştırmaları ve Onkoloji Rehabilitasyon Köyü Projesi olarak belirlemiştir. Bu projenin kabul edilmesi durumunda üniversitemiz diğer alanlardan feragat etmeksizin bu alanda araştırmalarını yoğunlaştıracaktır" dedi.

"Bu yıl ek kontenjanla gelenler dahil 32 bin 200 öğrencimiz bulunmakta ve bu öğrencilerimizin yaklaşık 20 bini de Giresun merkezdeki Gazipaşa ve Güre yerleşkelerinde eğitim görmektedir" diyen Coşkun, konuşmaüsını şöyle sürdürdü:

"Toplamda 38 farklı ülkeden yaklaşık bin 200 uluslararası öğrencimiz, ilimizin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Tüm çalışanlarıyla beraber Giresun Üniversitesi yaklaşık 35 bin kişilik büyük bir aile olduğunu ortaya koymaktadır. Nicel parametrelerdeki yükselişe koşut olarak, son iki yıldır açıklanan tüm sıralamalarda üniversitemizin bir yükseliş trendi içinde olduğu görülmektedir. Öyle ki URAP sıralamalarında 2015-2016 yılı itibariyle Tüm Üniversiteler arasında 108., Devlet Üniversiteleri arasında 85., 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 38. Sırada olan Giresun Üniversitesi 2018-2019 yılında tüm üniversiteler arasında 95., devlet üiversiteleri arasında 78., 2000’den sonra kurulan üniversiteler arasında 33. sıraya yükselmiştir. Bu başarıları sebebiyle üniversitemizdeki öğretim elemanlarını kutluyor, akademik olarak onları daha fazla destekleyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu yükseliş trendinin önümüzdeki yıllarda kararlı bir şekilde devam edeceğine inancımız da tamdır" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasında (TÜMA-2018) Giresun Üniversitesi’nin 2000’den sonra kurulan üniversiteler arasında 13., Karadeniz Bölgesi’ndeki üniversiteler arasında da 2. olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yine, Üniversitemiz İstatistik Bölümü devlet üniversitelerinde bulunan 22 bölüm arasında öğretim üyesi başına yayın, atıf ve h-index bakımından birinci, İslami ilimler Fak. DİKAP programı mezunlarımız KPSS başarı sıralamasında Türkiye 3.’sü, Eğitim Fak. PDR mezunlarımız ise Türkiye 10.’su olmuşlardır. GRÜ olarak her öğrencinin bir öğretmen her öğretmenin de bir öğrenci olduğunu aklımızdan çıkarmadan bir yandan sahip olduğumuz birikimi öğrencilerimize aktarmaya gayret ederken bir yandan da kendimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Bir yandan eğitim faaliyetlerini yürütürken diğer yandan, bilimsel sıralamalardaki yükselişimizi sürdürmek için da araştırma-geliştirme çalışmalarınızdan da taviz vermeyeceğiz. Bu bağlamda 2. OSB içinde 10 dönümlük arazi üzerinde bir Teknokent kurduk. Burada Teknokentin avantajlarından faydalanmak isteyen gerek özel girişimciler gerekse de öğretim üyelerimiz şirket kurup teknoloji transferi ya da üretimi yapabilecekler.”

Açılışa katılan davetlilerin de birer selamlama konuşması yaptığı program müzik dinletisinin ardından Rektörlük Fuaye Salonu’nda düzenlenen kokteylin ardından sonra erdi.