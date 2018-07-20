Giresun yaylalarında yetişen bitkiler yöre halkının geçim kaynağı

Giresun’un yaylalarında yetişen süs ve şifalı bitkiler, yöre sakinleri için geçim kaynağı oluyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yaylaların doruk noktalarında yetişen ve şifalı olduğuna inanılan, aynı zamanda süs olarak kullanılan bitkiler insanlar için geçim kaynağı oluyor. Sarı renklerinin ahengi ve insanı mest eden kokusuyla bilinen dudiye ya da diğer adıyla bilinen altın çiçeği, yöre halkı tarafından toplanarak yol kenarlarındaki tezgahlarda satışa sunuluyor. Uzun süre süs bitkisi olarak kullanılabilen dudiye çiçeğinin aynı zamanda çay yapılarak içilmesi halinde şifalı olduğu ileri sürülüyor.

Eğribel Geçidi’nde yaz boyunca yol kenarında açtığı tezgahta çeşitli yayla bitkileriyle birlikte dudiye çiçeği de satan Hanife Aydın, "Bir masrafı olmayan dudiye bize gelir kaynağı oldu. Yaylanın en zirve tepelerinde belirli yerlerde yetişen bu çiçekleri topladıktan sonra bazen kalp gibi çeşitli şekillerde işliyoruz. Gelen müşterilere 3-4 liradan satıyoruz. Bu çiçeğin en büyük özelliği uzun yıllar bozulmadan süs olarak kullanılabilir ve çok güzel bir kokusu da vardır” dedi.

Yayla çiçeği dudiyenin kendileri için geçim kaynağı olduğunu ifade eden Aysel Aydın ise, “Biz hepimiz aynı köyden buraya geliyoruz. Yayla köylüleri olduğumuz için yaylalarda satılabilecek bütün bitkiler bizim için geçim kaynağı oluyor. Kekik ve dudiye de bu sattığımız yayla bitkileri arasındadır. En çok ilgi gören ise dudiye çiçeği oluyor. Dudiye hem süs bitkisi hem de şifalı bitkidir. Çayı yapılıp içildiğinde böbrek ağrısına çok iyi geliyor. Biz de hem süs hem de şifalı bitki olarak satıyoruz. Sattıklarımızla da kendi evimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Eşlerimiz ve çocuklarımızla birlikte kendimize ek gelir sağlıyoruz” diyerek bu işten memnun olduklarını kaydetti.