GİRESUN:
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16 Ekim 2018 Salı 16:00

Giresun yaylasında kundaklama

Giresun’un en önemli turizm alanlarından birisi olan Kulakkaya Yaylasındaki Ağaçbaşı Tabiat Parkı içerisindeki kır lokantası kundaklandı.Kulakkaya Yaylası Ağaçbaşı Tabiat Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ve bu turizm sezonunda işletmeye...

Giresun yaylasında kundaklama
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Giresun’un en önemli turizm alanlarından birisi olan Kulakkaya Yaylasındaki Ağaçbaşı Tabiat Parkı içerisindeki kır lokantası kundaklandı.

Kulakkaya Yaylası Ağaçbaşı Tabiat Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ve bu turizm sezonunda işletmeye açılması planlanan kır lokantası ve etrafındaki ekleri yandı. Yaklaşık 100 bin TL’lik zararın olduğu ileri sürülen yangınla ilgili edinilen bilgilere göre henüz kim ya da kimler tarafından yakıldığı bilinmezken işletmenin akşam vakti yakıldığı ve ahşaptan yapılan kır lokantasının tamamen kullanılmaz hale geldi.

Giresun’un en önemli turizm alanlarından birisi olan Ağaçbaşı Tabiat Parkın’daki kır lokanttası yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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