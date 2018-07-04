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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:30

Giresun Ziraat Odası’ndan üreticilere rekolte uyarısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2018 yılı rekolte çalışmalarının pazartesi günü başladığını ve yaklaşık bir hafta sonra tahmini rekoltenin belirleneceğini söyledi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2018 yılı...

Giresun Ziraat Odası'ndan üreticilere rekolte uyarısı
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Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2018 yılı rekolte çalışmalarının pazartesi günü başladığını ve yaklaşık bir hafta sonra tahmini rekoltenin belirleneceğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2018 yılı fındık rekoltesini belirlemek üzere oluşturulan komisyon üyelerinin çalışmalarına başladığını ifade eden Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan “Bu komisyonda Fındık Araştırma, Giresun Üniversitesi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, İhracatçılar Birliği, Ulusal Fındık Konseyi ve Giresun Ziraat Odası’nın bulunmaktadır. Komisyon, daha önce belirlenen bahçelerde işaretlenmiş dallarda çotanak ve çotanaklardaki sağlam tane sayımı yapmaktadır. Bu sayımların daha sonra toplam ortalaması alınarak rekolte tahmin edilmektedir. Bu yöntemde yüzde 10 bir yanılma payı bulunabilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda da bu şekilde yapılan çalışmalar bunu göstermektedir” dedi.

Üreticilerin bu komisyonun dışındaki kurumların yaptığı çalışmalara açıklamalara itibar etmemelerini de isteyen Karan “Bakanlığın oluşturduğu komisyon saha çalışması yaparak en az yanılma payı olan rekolte tahminini belirlemektedir. Ancak bazı kurumlar da kendi bazında bir takım spekülasyonlar için rekolte açıklamaları yapmaktadır. Üreticilerimizin bunlara itibar etmemelerini istiyoruz. Çünkü bakanlığın dışındaki açıklamalar gerçek dışı spekülasyonlara yönelik olabilmektedir” ifadelerini kullandı.
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