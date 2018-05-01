GİRESUN:
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01 Mayıs 2018 Salı 14:12

Giresun’da 1 Mayıs kutlaması

Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Giresun’da coşkuyla kutlandı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları...

Giresun'da 1 Mayıs kutlaması
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Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Giresun’da coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu’nun da katılımıyla Depboy mevkiinde oluşturulan kortejle Topal Osmanağa Meydanı’na yüründü.

Katılımcıların sıkı güvenlik kontrolünden geçirilerek alınan meydanda düzenlenen mitingde Sağlık Emekçileri Şube Başkanı Gökhan Topal konuşma yaptı. 1 Mayıs’ın sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için taleplerin haykırıldığı bir gün olduğunu ifade eden Topal, “1 Mayıs, siyasal görüş, ırk, cinsiyet, etnik köken, din mezhep ve benzeri farklılıkların bir tarafa bırakılarak, tüm emekçilerin güçlerini birleştirdiği gündür. 1 Mayıs hangi ülkede olursa olsun dayanışma duygularımızı haykırdığımız bir gündür. Hayat pahalılığı giderek artarken, tarım, turizm, ticaret, can çekişiyor. Esnaf kan ağlıyor. Emekçiler çile çekiyor. Uygulanan ekonomi politikalarının yanlışlığı nedeniyle bir yandan ekonomi büyüme masalları anlatılırken, işsizlik azalmıyor, işsizlik rakamları rekor üstüne rekor kırıyor. 1 Mayısı emeğe yönelik saldırıların giderek arttığı, işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının daha da ağırlaştığı bir dönemde kutluyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından çekilen halay ve Giresun karşılamalarıyla grup olaysız şekilde dağıldı.

Sendika ve Sivil Toplum Kuruluşu üyelerinin işçi ve emekçi bayramını kutlarken, seyyar satıcıların ise alanda simit satarak günlük yevmiyesini kurtarmaya çalışması dikkat çekti.
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