GİRESUN:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:33

Giresun’da sağlık otobüsü mahallelerde hizmet veriyor

Giresun Belediyesi Gezici Sağlık Merkezi otobüsü mahallelerde hizmet veriyor.Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Gezici Sağlık Merkezi otobüsü ile sağlık hizmeti vatandaşın ayağına götürülüyor. Müdürlük bünyesinde hazırlanan...

Giresun'da sağlık otobüsü mahallelerde hizmet veriyor
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Giresun Belediyesi Gezici Sağlık Merkezi otobüsü mahallelerde hizmet veriyor.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Gezici Sağlık Merkezi otobüsü ile sağlık hizmeti vatandaşın ayağına götürülüyor. Müdürlük bünyesinde hazırlanan çalışma program kapsamında şehrin farklı mahallelerine giden sağlık otobüsü ve belediyenin sağlık personelleri, gün içerisinde sağlık otobüsüne gelen vatandaşların sağlık taraması ve rutin kontrollerini yapıyor. Yapılan hizmet hakkında belediyeden yapılan açıklamada, “Belediyemiz tarafından yaklaşık 5 yıl önce hizmete sunulan Gezici Sağlık Merkezi uygulaması ile sağlık hizmetini vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. İlk hizmete girdiği gün gibi, vatandaşların büyük takdirini alan bu hizmet aracılığıyla enjeksiyon uygulaması, pansuman, serum takılması, sutur atma, kan tahlili, idrar tahlili, ateş takibi ve rutin biyokimya testleri gibi sağlık hizmetleri veriliyor” denildi.

Vatandaşlar ise bu hizmetten oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.
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