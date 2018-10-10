GİRESUN:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:50

Giresun’un Kümbet Yaylası’nda yıkımlar başladı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Sis Dağı Yaylası’ndan sonra en yoğun yerleşimin olduğu yaylalar arasında yer alan Giresun’un Kümbet Yaylası’nda da yayla evlerine yönelik yıkımlar başladı. Giresun’un en önemli turizm alanları arasında...

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda yıkımlar başladı
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Sis Dağı Yaylası’ndan sonra en yoğun yerleşimin olduğu yaylalar arasında yer alan Giresun’un Kümbet Yaylası’nda da yayla evlerine yönelik yıkımlar başladı. Giresun’un en önemli turizm alanları arasında yer alan Kümbet Yaylası’nın Golbel obasındaki yayla evlerine yönelik sabah saatlerinden itibaren iş makineleri ile yayla evlerinin yıkımına başlanırken, 20 civarında yıkılan evlerle ilgili vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Evlerinin yıkılmasına tepki gösteren yayla sakinleri “Sabahın erken saatlerinde iş makineleri Jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri altında evlerin kapısına dayandı. İçerdeki eşyaların kurtarılmasına dahi neredeyse fırsat verilmeden yıkıma başlandı. Yıkılan evlerin içerisinde kurtarılan eşyalar kurtarılmaya çalışıldı. Yıkım yapılan evlerimizin ise af kapsamında elimizde Yapı İzin Belgesi, elektrik aboneliği dahi mevcuttur. Bu izin belgesini almış olmamıza rağmen yıkılmasına şaşırdık. Yıkımla ilgili bir tebligat dahi yapılmadı” denildi.

Yetkililer ise İçişleri Bakanlığı’nın bölge valiliklerine gönderdiği uyarı üzerine, 31 Aralık 2017’den sonra inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındığı bu tarihten sonra yapılan evlerin yapı kullanım izni alınmış olsa dahi yıkılacağı bilgisini verdiler.
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