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11 Ekim 2018 Perşembe 12:22

Görele Belediyesi’nden altyapı çalışması

Görele Belediyesi Sayfiye mahallesinin tüm cadde ve sokaklarında alt ve üst yapı çalışmalarına başlandı.Şehir merkezi başta olmak üzere birçok mahallelerde tamamlanan alt ve üst yapı çalışmaları Sayfiye mahallesinde de devam ediyor.Alt...

Görele Belediyesi'nden altyapı çalışması
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Görele Belediyesi Sayfiye mahallesinin tüm cadde ve sokaklarında alt ve üst yapı çalışmalarına başlandı.

Şehir merkezi başta olmak üzere birçok mahallelerde tamamlanan alt ve üst yapı çalışmaları Sayfiye mahallesinde de devam ediyor.

Alt ve üst yapı çalışmaları için Sayfiye mahallesine kazmayı vurduklarını belirten Belediye Başkanı Tolga Erener, yıllardır hizmet bekleyen mahalleyi hizmete doyuracaklarını söyledi.

Görele’nin marka bir şehir haline gelebilme, meydanları, sokakları, park, bahçe ve dinlenme alanlarıyla beraber örnek bir ilçe olmak için uğraş verdiklerini ifade eden Erener, “Sayfiye Mahallemize kazmayı vurarak, dev alt ve üst yapı çalışmalarına bismillah diyerek başladık. Önce kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattını yenileyecek olduğumuz Sayfiye Mahallemizde daha sonra ise parke ve kaldırım çalışmalarına başlayacağız. Çalışmalarımızdan dolayı halkımıza biraz zahmet vereceğiz fakat her şey çok güzel olacak” dedi.
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