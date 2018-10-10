Görele Belediyesi’nden fırınlara sıkı denetim

Görele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, fırınlarda hijyen ve ekmekte gramaj denetimleri yapıldı.

Zabıta ekipleri, fırınlarda gerekli denetimleri yaparak temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığını ve genel temizlik ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptı.

Fırın sahiplerini kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, uymayanlara gerekli cezai işlemin uygulanacağını belirten Görele Belediye Başkanı Tolga Erener “Halkın sağlığını korumak için fırınlarda rutin kontroller yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi, kaliteli hizmet alabilmeleri, sağlıklı ve temiz ekmek yiyebilmeleri için fırınlarda rutin olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini dikkate alıyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimizdir. Kurallara uymayan fırın ve imalathanelerin tamamını istenilen standartlara getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kurallara uymayan, halkımızın sağlığını hiçe sayan işletmelere ise gerekli cezalar uygulanacaktır. Belediye olarak bu tür denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek” dedi.