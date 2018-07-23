GİRESUN:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:36

Göreleliler 3 gün boyunca kemençe ve horona doydu

Görele Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Kemençe ve Horon Festivali, son gününde de kemençe ve horona doyurdu.

Göreleliler 3 gün boyunca kemençe ve horona doydu
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Görele Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Kemençe ve Horon Festivali, son gününde de kemençe ve horona doyurdu.

Görele Meydanı’nda 3 gün boyunca süren festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivalin son gününde Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, eşi Fatmagül Erener ile birlikte vatandaşlara eşlik etti. Erener, bu yıl 11’incisi düzenlenen Kemençe ve Horon Festivali’nde vatandaşlarla bir arada olmaktan gurur ve onur duyduğunu belirterek, “Kemençe ve Horon Festivali’yle sizlerle bir araya gelerek cem olduk. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah sizler için düzenlediğimiz festivalimizden memnun kalmışsınızdır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiniz, katıldınız, heyecanımıza ortak oldunuz” dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ise, festivalde emeği gecen herkese teşekkür ederek, “Muhteşem bir festival, muhteşem bir kalabalık. Görele sanat ve sanatçının yaşatıldığı, kültürüne son derece bağlı bir ilçe. Şanslı bir ilçe de. Çünkü önemli çalışmalara ve önemli projelere imza atmış bir belediye başkanına sahip. Ben Tolga Başkanı tekrar kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başta yaşayan kültür mirası kemençe üstadı Katip Şadi olmak üzere önemli isimlerin sahne aldığı festivalde 3 gün boyunca adeta yer yerinden oynadı.
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