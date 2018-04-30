Gürel, geniş katılımlı toplantıyla aday adaylığını açıkladı

Giresun İl Genel Meclis Başkanı Mürşit Gürel, görevinden istifa ederek, Ak Parti’den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği için, Giresun İl Genel Meclis Başkanlığı’ndan istifa eden Mürşit Gürel partililerinin, Sivil Toplum Kuruluşları’nın ve bazı mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Gürel, 27. dönem milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı için müracaatını yaptığını ifade ederek destek istedi.

Gürel yaptığı konuşmada ’’Bilindiği gibi İl Genel Meclisi Başkanlığı’ndan ve üyeliğinden istifa ettim. İnşallah 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde Cumhurbaşkanımıza, partimize yol arkadaşı olabilmek için başvurumuzu yaptık. Allah hepimizin yardımcısı olsun. 24 Haziran’da bizim aday adaylığımız sonucunda nasıl bir liste çıkarsa çıksın, biz reisimizle beraber yol yürüyeceğiz. Ülkemizde de yeni bir dönemin kapısını açacağız. 24 Haziran ile birlikte artık yeni bir yönetim şekline geçiyoruz. Bu süreçte Allah hepimizin yardımcısı olsun’’ ifadelerini kullandı.

Giresun’da yaşayan bir işadamı olarak da Giresun’u çok iyi tanıyan ve sorunlarını bilen birisi olduğunu da ifade eden Gürel “Giresun’unda yaşayan bir işadamı, bir siyasetçi olarak gerek iş dünyasını gerekse esnafımızı çok iyi tanıyor ve biliyorum. Bu güne kadar da bu doğruldu da yaptığımız güzel çalışmalar oldu. Şimdi daha fazla hizmet için daha önemli görevlere talip olduk. Birlikte daha güzel hizmetler için herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.