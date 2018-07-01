İHA Muhabiri Öztürk’ün mutlu günü

Giresun’un Görele ilçesinde gerçekleşen düğün töreninde İHA Görele Muhabiri Bekir Öztürk’ün kızı Şeyda Öztürk ile Onur Özdemir dünya evine girdi.Görele Öğretmenevinde yapılan düğüne Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş,...

Giresun’un Görele ilçesinde gerçekleşen düğün töreninde İHA Görele Muhabiri Bekir Öztürk’ün kızı Şeyda Öztürk ile Onur Özdemir dünya evine girdi.

Görele Öğretmenevinde yapılan düğüne Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Görele Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurettin Emanet, İşadamı Mustafa Demirci, kamu kurum müdürleri ile çok sayıda davetli katılarak genç çiftlerin mutlu günlerine ortak oldular.

İHA Muhabiri Bekir Öztürk, kızının bu mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan, tüm dostlarına, meslektaşlarına ve törene katılamayarak mesaj ve çelenk gönderen herkese teşekkür etti.