GİRESUN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 11:08

Karadeniz Düşünce Kuruluşu’ndan yerel seçim değerlendirmesi

Karadeniz Düşünce Kuruluşu (KADÜP) Genel Başkanı Dr. Tuğrul Kesicioğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşların değerlendirmelerini kişilere göre değil, projelere göre yapması gerektiğini vurguladı.Konuyla ilgili açıklamalarda...

Karadeniz Düşünce Kuruluşu'ndan yerel seçim değerlendirmesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Karadeniz Düşünce Kuruluşu (KADÜP) Genel Başkanı Dr. Tuğrul Kesicioğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşların değerlendirmelerini kişilere göre değil, projelere göre yapması gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KADÜP Başkanı Dr. Kesicioğlu “2019 yılı Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçimleri son derece önemlidir. Belediye başkan adayları Meclis üyeleri adayları hatta muhtar adaylarını 5 yıl süreyle seçmiş olacağız. 5 yıl süreyle kentlerimizi seçtiğimiz bu isimlere teslim edeceğiz. Onun için bu süre uzun bir süreç olduğu için seçim yaparken ayrıntılara daha çok dikkat etmeliyiz. Şehirler ne yazık ki belediyeler tarafından betonlaştırıldı. Yeşil alanlar sosyal ve kültürel çalışmalar, mesire yerleri bisiklet yolları, oyun alanları yok denecek düzeye geldi. Belediye başkan adaylarımız seçim beyannamelerine, yapacakları plan ve projelerine olmasa olmazımız olan bu sosyal kültürel donatı alanlarına yer vermeliler. Beton kentlerimiz yeşil kent haline dönüştürecek projeleri hazırlamalarını özellikle altını çizerek istiyoruz. Şehirlerin ne yazık ki her geçen gün yaşam alanları azalıyor. Verilen imar izinleri bu alanları daha da küçültüyor. Yeni toplu konut alanları mutlaka bulunmalı. Bu konularda sivil toplum kuruluşlarının, düşünce kuruluşlarının ve kentte yaşayan herkesin görüş ve düşüncelerine başvurulmalıdırlar” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku