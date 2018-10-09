Karadeniz Düşünce Kuruluşu’ndan yerel seçim değerlendirmesi

Karadeniz Düşünce Kuruluşu (KADÜP) Genel Başkanı Dr. Tuğrul Kesicioğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşların değerlendirmelerini kişilere göre değil, projelere göre yapması gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KADÜP Başkanı Dr. Kesicioğlu “2019 yılı Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçimleri son derece önemlidir. Belediye başkan adayları Meclis üyeleri adayları hatta muhtar adaylarını 5 yıl süreyle seçmiş olacağız. 5 yıl süreyle kentlerimizi seçtiğimiz bu isimlere teslim edeceğiz. Onun için bu süre uzun bir süreç olduğu için seçim yaparken ayrıntılara daha çok dikkat etmeliyiz. Şehirler ne yazık ki belediyeler tarafından betonlaştırıldı. Yeşil alanlar sosyal ve kültürel çalışmalar, mesire yerleri bisiklet yolları, oyun alanları yok denecek düzeye geldi. Belediye başkan adaylarımız seçim beyannamelerine, yapacakları plan ve projelerine olmasa olmazımız olan bu sosyal kültürel donatı alanlarına yer vermeliler. Beton kentlerimiz yeşil kent haline dönüştürecek projeleri hazırlamalarını özellikle altını çizerek istiyoruz. Şehirlerin ne yazık ki her geçen gün yaşam alanları azalıyor. Verilen imar izinleri bu alanları daha da küçültüyor. Yeni toplu konut alanları mutlaka bulunmalı. Bu konularda sivil toplum kuruluşlarının, düşünce kuruluşlarının ve kentte yaşayan herkesin görüş ve düşüncelerine başvurulmalıdırlar” dedi.