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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:09

Öğrencilerden, mahalle sakinlerine seminer

Espiye, Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğrencilerinden mahalle sakinlerine telefon dolandırıcılığı, internet kullanımı seminerleri ile hasta ve yaşlı ailelere ilaç kullanımı, beslenme ve kişisel bakım eğitimleri verdiler.Espiye 75....

Öğrencilerden, mahalle sakinlerine seminer
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Espiye, Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğrencilerinden mahalle sakinlerine telefon dolandırıcılığı, internet kullanımı seminerleri ile hasta ve yaşlı ailelere ilaç kullanımı, beslenme ve kişisel bakım eğitimleri verdiler.

Espiye 75. Yıl ÇPAL’den MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında okul öğrencileri, danışman öğretmenlerin koordinesinde, Esentepe mahallesi sakinlerine ,telefon dolandırıcılığı ve internet kullanımı seminerleri ile hasta ve yaşlı ailelere; ilaç kullanımı, beslenme ve kişisel bakım eğitimleri verdiler.

Espiye 75. Yıl Çok Programı Anadolu Lisesi Müdürü Deniz Aldemir, “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında okulumuz öğrencileri danışman öğretmenlerin koordinesinde, Esentepe Mahallesi sakinlerine; telefon dolandırıcılığı ve güvenli internet kullanımı, internetin zararları ve yararları, sosyal medya kullanımı, internet hakimiyeti seminerleri ile hasta ve yaşlı ailelere; ilaç kullanımı, beslenme ve kişisel bakım eğitimleri verdiklerini belirterek, bu tür eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

Esentepe Mahallesi sakinlerinden Salim Kaya ise, öğrencilerin verdiği eğitim seminerinin çok faydalı olduğunu ifade etti.
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