GİRESUN:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:14

Park ve Bahçelerin Bakımı Yapılıyor

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yazlık çiçek dikimi çalışmalarından sonra park ve yeşil alanlarda temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, parklarda bozulan yeşil alanları, oyun alanları, oturma bankları,...

Park ve Bahçelerin Bakımı Yapılıyor
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Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yazlık çiçek dikimi çalışmalarından sonra park ve yeşil alanlarda temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, parklarda bozulan yeşil alanları, oyun alanları, oturma bankları, kaldırım taşları, park içerisindeki yollar ve yürüyüş parkurlarını da yeniden düzenliyor.

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi tarafından mahalle parklarına yönelik yeşillendirme, bitkilendirme ve peyzaj düzenlemeleri yapılıyor. Belediye sınırları içinde bulunan tüm parklarda ağaç dikim çalışmaları, ağaç budama ve bitki bakım çalışmaları, çim biçme, otomatik sulama yapımı ve arazöz ile park ve yeşil alan sulama çalışmaları, mevsimlik çiçek dikimi ve bakım çalışmaları, kent mobilyası montajı ve tamiratı, çocuk oyun grubu ve fitness aletleri montaj ve tamiratı, yeni park yapım çalışmaları, yeşil alan gübreleme çalışmaları ve yeşil alan tesisi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler, Çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşantısını hareketlendirmek amacıyla eskimiş, kullanılmaz hale gelmiş parkların bakım ve onarımına devam ederken, mahallelerde uygun bulunan alanlara yeni çocuk parkları kazandırıyor.
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