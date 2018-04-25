Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, turizm hedeflerini anlattı

Yeni turizm sezonunda hedeflerinin altında olduklarını belirten Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, yeni turizm sezonunda 50 bin turist hedeflediklerini söyledi.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki turizm destinasyonlarındaki çalışmalarını anlatan Yılancı, "Geçtiğimiz yıl 100’ün üzerinde tur otobüsü geldi ama bu rakam bizim için düşük. Bizim hedefimiz 50 bin turisti Şebinkarahisar’da ağırlamak. Bununla ilgili alt yapımız var. Hem gelen turistleri gezdirebilecek turizm destinasyonlarımız var, hem de otellerimizin yatak kapasiteleri iyi durumda. Tanıtıma hız vererek bu yıl 50 bin turisti Şebinkarahisar’da ağırlamak istiyoruz" dedi.

"Zengin Turizm Kaynakları Var, Yatırımcı Bekliyoruz"

Şehrin turizm açısından zengin kaynakları olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Yılancı, "Taşhanları, Meryemana Manastırı, Behramşah Camii, tarihi konakları, eserleri ve gölleri var. Bunlara ilave olarak Allah’ın bize verdiği bir doğal güzelliği olan 100 bin m2 alan içerisinde doğal gölümüz Çatalgöl var. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Belediye işbirliği ile yaptığımız çalışmalar neticesinde buraya 6 bungalov ev ve 48 yatak kapasitesi, 200 kişiye aynı anda yemek verebilecek bir restaurantı inşa etti. 2016 yılında bitirmemize rağmen 2 yıldır bir yatırımcı bulamadık. Giresun’daki yatırımcıları da bekliyoruz. Burayı da turizme kazandırmayı istiyoruz" diye konuştu.

"Burası keşfedilmemiş bir cennet"

Farklı kültürlere sahip insanların yaşadığı bir yer olduğunu ve bu izleri sokaklarda görmenin mümkün olduğunu söyleyen Yılancı, "Şebinkarahisar, Milattan önceye uzanan bir tarihi var. Romalılar, Rumlar burada devletler kurmuş, daha sonra Türk Boyları burada beylikler kurmuşlar. Otlukbeli Savaşı ile Osmanlı Hakimiyetine giriyor. Osmanlı döneminde de önemli bir askeri merkez, sancak beyliği, Cumhuriyet Döneminde vilayetlik yapmış. Bir çok farklı kültürlere ve inanca sahip insanların yaşadığı bir yer. Buna dair izleri hala sokaklarımızda görme imkanı var. Burası keşfedilmemiş bir cennet. Giresun sahili ile iki farklı iklimi yaşıyoruz. Bugün orada yağmur varsa burada güneş olabiliyor. Hem Giresun’da yaşayanların burayı değerlendirmeleri de bizim için önemli. Yazın nemli sıcaktan bunalan hemşehrilerimiz de gelsin burada hoşça vakit geçirsinler. Giresun-Şebinkarahisar arasındaki engeller kalkacak. Giresun-Şebinkarahisar yolunun toplam uzunluğu 118 km, çalışmaların tamamı bittiğinde 89 km oluyor ki bütün engeller kalkıyor, 1 saat gibi zamanda Giresun’a ulaşabiliyoruz. Akdeniz’den İç Anadoluyu Karadeniz’e bağlayan en kısa ve en ekonomik yol. İç Anadoluyu gezen turistler, Karadeniz’i gezmek için Şebinkarahisar’ı güzergahını kullanıyor. Biz sadece geçiş noktası olarak değil, yatak kapasitesini, diğer aktiviteleri artırarak turistlerin burada konaklamalarını da sağlarsak önemli katkı sağlayacak" dedi.

"Eğribel Tüneli ivme kazandıracak"

Belediye Başkanı Şahin Yılancı, "Şebinkarahisar’ın kalkınmasını 3 ana başlıkta topladık; turizm, tarım ve hayvancılık ile yüksekokul öğrencilerimiz. Bu üç alanda da gerek yerel yönetimler olarak gerekse merkezi hükümet olarak ciddi yatırımlarımız var. Ama tüm bunları anlamlı kılacak olan ulaşım yollarının standart hale gelmesi ve kalitesinin yükseltilmesi. Eğribel de bunların mihenk taşı. Geçtiğimiz hafta tek tüpte ışığı gördük, diğer ikinci tüpte de 300 metre gibi bir mesafe kaldı. Onu da açtıktan sonra bağlantı yolları ile bittiğinde Şebinkarahisar’ın her manada kalkınmasına ivme kazandırabilecek" şeklinde konuştu.