GİRESUN:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:12

Tirebolu, Örenkaya köyü Gurbetçilerinden örnek davranış

Giresun’un Tirebolu İlçesine bağlı Örenkaya Köyünde köylüler çevre temizliği yaptı.Gurbetçiler yaz aylarında köylerine geldiklerinde köyün her tarafını temizleyerek yaşadıkları yerleri çöplerden arındırdılar.Şehirlerde yaşayan...

Tirebolu, Örenkaya köyü Gurbetçilerinden örnek davranış
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Giresun’un Tirebolu İlçesine bağlı Örenkaya Köyünde köylüler çevre temizliği yaptı.

Gurbetçiler yaz aylarında köylerine geldiklerinde köyün her tarafını temizleyerek yaşadıkları yerleri çöplerden arındırdılar.

Şehirlerde yaşayan gurbetçiler yaz tatilini geçirmek için geldikleri köylerinde çöp topladılar. İlçeye bağlı Örenkaya Köyüne yaz tatilini geçirmek için gelen il dışındaki köylüler, düzenlenen şenlik havasında köylerinde çevre temizliği yaptılar.

Gurbetten gelerek çöp toplayan gurbetçiler, “Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz çöp toplama etkinliği bizim için farklı bir etkinlik. Geldiğimizde köyümüzün çöpünü de toplayarak burada oturan diğer köylülerimize örnek oluyoruz” diye konuştular.

Köy ve otoyol çevresinde bulunan çöplere dikkat çeken gurbetçilerin öncülük yaptığı çöp toplama etkinliği piknikle sona buldu.
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