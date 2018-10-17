GİRESUN:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:17

Ziraat Odasından FİSKOBİRLİK’e destek çağrısı

Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, fındıkta üreticinin kendi tekelini oluşturması için FİSKOBİRLİK ile ele ele verilerek sektörün yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söyledi.

Ziraat Odasından FİSKOBİRLİK'e destek çağrısı
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Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, fındıkta üreticinin kendi tekelini oluşturması için FİSKOBİRLİK ile ele ele verilerek sektörün yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söyledi.

GZO Başkanı Karan yaptığı açıklamada, tüm çağrı ve önerilerine rağmen fındıkta kangren hale gelen sorun ve tekele karşı bir önlem alınmadığına belirleterek, “Üretici kendi tekelini oluşturmak için acil FİSKOBİRLİK ile el ele verip sektörü yeniden dizayn etmek zorundadır. FİSKOBİRLİK entegre tesisinin de içinde bulunduğu alan üniversite gelişim alanı olarak imara işlenmiş. Kurum Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni yatırım yapma çabası içinde. Bu yatırım nasıl yapılacak, nasıl taşınacak, nasıl mevcut alan tahliye edilecek. Biz istesek te, istemesek te bir maliyet ortaya çıkacak. Ama biz şöyle olsun böyle olsun derken zaman akıp geçiyor. Ya araziyi bırakın yada bedeli ne ise onu FİSKOBİRLİK’e ödeyin. Üreticinin tek tutar dalı Fiskobirlik’i bu tartışmalarla devre dışı bırakalım. FİSKOBİRLİK’te zamanını büyüme ve yapılanmaya harcasın” dedi.
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