Fenerbahçe'de bu dönemde 18 farklı oyuncusu sakatlandı ve dünkü gelişmeler yüzleri güldürdü. Luan Peres ve Valencia saha çalışmalarına başlıyor. Pedro dışında umarım tüm oyuncular Trabzonspor için hazırdır.

Sarı Lacivertliler, sezonun ilk bölümünü lig ve Avrupa Ligi'nde lider tamamladı. Fenerbahçe için en sakat takım karşısında başlamak üzere yoğun bir dönem. On sekiz farklı oyuncu sakatlığı nedeniyle maçı kaçırdı. Bazı oyuncular iki farklı sakatlık yaşadı. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara bu açıdan Sarı Lacivertliler ve Mavililer için ilaç gibidir. Yıldızlar birer birer sağlığına kavuşarak takıma dönmeye başladı. Dün güzel bir haber geldi. Luan Perez ve Enna Valencia da nihayet tamamen iyileşerek sahada çalışmaya başladılar.

İsa güldü

Jorge Jesus, sağlık ekibinin son değerlendirmesine iyi güldü. Sezonu Vallecano'ya karşı oynadığı hazırlık maçında sakatlanan João Pedro hariç, tüm winxbet oyuncular 24 Aralık'ta Trabzonspor ile lig maçına kadar tamamen müsait olacak. Umarım bu maçtan 4 gün önce İstanbul Spor Takımı ile Türkiye Kupası maçında İsa sakatlıktan dönen Luan, Valencia, Lincoln, Arda ve diğer isimlere süre verebilir.

İsa Korintlilerden intikam aldı!

Vito Pereira'nın Corinthians'tan ayrılma nedeni kariyerine Avrupa'da devam etmek. Siyah beyazlıları oldukça öfkelendiren Flamengo'nun başına 54 yaşındaki teknik adam geçti. Brezilya medyasına göre Corinthians, Flamengo'dan Pereira'nın intikamını almak için gözlerini İsa'ya dikti!

Başkan Dulio Monteiro Alves'in İsa için tüm koşulları yaratacak özgüvene sahip olduğu açıklandı. Portekizli teknik adam daha önce yaptığı açıklamada Brezilya winxbet giriş milli takımı ve Flamengo dışında herhangi bir kulüpte çalışmayacağını söylemişti.

Pereira, İsa'nın favorisini çaldı

Fitness eğitmeni Mario Monteiro, Jorge Jesus ile 17 yıldır çalışıyor. Monteiro, Portekiz teknik direktörü Flamengo'dan ayrıldıktan sonra istifa etti Vitor Pereira, 58 yaşındaki teknik direktörü Flamengo'nun kadrosuna dahil etmesi için ikna etti.

Monteiro yaptığı açıklamada, "İstifalı bir yıl geçirdim ve harika bir seyahat geçirdim. Tamamen beklenmedik ve geri alınamaz bir davet aldım. Bugünden itibaren Vito Pereira ile çalışacağım ve aynı yolu izledim." Koç, kariyerini şekillendiren İsa'ya özellikle minnettar.