Gomis Basın Toplantısı Açıklaması

Tedavisi devam eden Sergio Oliveira ve Dünya Kupası'na katılan futbolcular, önümüzdeki günlerde Antalya'daki kampa dahil edilecek. Tecrübeli sarı-kırmızılı forvet Bafetimbi Gomis, hazırlıklar için Antalya'da düzenlenen bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

GOMIS'in açıklaması şöyle:

Galatasaray gibi bir takımda oynarsanız sadece 11 oyuncuyla şampiyon olamazsınız. Galatasaray'ın Icardi ve Seferovic gibi forvetleri olmalı. Yalnızca saldıran bir şampiyon değilseniz. Icardi sakatlıktan döndüğünde daha çok gol atacak. Mesela Kerem. İyi savoycasino çalışıyor. Sulh Alper de. Oyuncular arasında saygılı bir rekabet olmalıdır. Her gün iyi antrenman yapıyoruz ve şampiyonluk yolunda gelişmeye devam edeceğiz.

İlk yılımda çok gol attım ve doğal futbolda sadece geçmiş önemlidir, gelecek değil. Saldırganlar geleceği düşünmek zorunda. Galatasaray'da oynuyorsan bunu hak ediyorsun. Bu yıl hala 10-15 gol atabileceğimi düşünüyorum. Okan Hoca'yı da göstermem gerekecek.

Takımdaki en deneyimli oyunculardan biriyim. Kendimi genç oyuncular için bir rol model olarak görüyorum. Emre iyi bir örnek. Ligde başladı. Maça çok iyi başladı ve goller attı. Şu anda odak noktam Galatasaray. Futbolcu olarak 2 yıl daha oynayabileceğimi düşünüyorum. Galatasaray taraftarı bana çok sevgi gösterdi. Okan hocamızın Galatasaray takımıyla bir geçmişi var. Desteklersem, bu süreçte eğleneceğim.

"Sabırlı olmalısın"

Genç oyunculara karşı sabırlı olmalısınız. Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. Galatasaray'a dönerse Sur kendini çok geliştirdi ve daha da ileri savoycasino giriş gidebilir. Kerem geçen seneden beri iyi gidiyor. Aynı şekilde devam edebilir. Yunus yeni sözleşme imzaladı. Daha çok hedef olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi sabırlı olmalıyız. Son oynadığımız maçta kalecimize düdük çalındı.

Burada onlara örnek olacak bir kişi daha var, Juan Mata gibi. Aralarında sevgi ve saygı yaratmak için ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum. Yunuslar daha iyisini yapacak. 11 Aralık'ta Belgrad ormanında "Geyik kılığında koş" sloganıyla düzenlenen, yarış ve eğlenceyi birleştiren geyik yarışı, 12 yıldır sadece yetişkinlerin değil çocukların da ilgisini çekti. . Deer Run ve ilk sponsoru The North Face bu yıl yüzlerce spor tutkununu bir araya getirdi.