'Gönderilen oyuncu gönderilecek'

Şenol Güneş, yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'a karşı oynadı. Takımı kendisi kurmadı ama devre arasında oyuncuları en iyi şekilde tanıyacak. Kadroda isim vermeyeceğim ama kadroda Şenol Hoca'nın düşünmeyeceği oyuncular olacak. Beşiktaş ekibine transfer konuşulmaya devam ediyor ancak Şenol Güneş'in verdiği bilgiye göre takım içinde anlaşmazlıklar yaşanacak. Şu anda Beşiktaş rakiplerinin gerisinde kalıyor. Toplamda lider Fenerbahçe ile yedi puanlık bir fark görüyoruz ancak bu boşlukların hiçbiri 3 puan sisteminde aşılamaz değil. Şenol Güneş gibi bir tecrübeye sahip olan Beşiktaş, hele derbiden istediği sonucu alırsa çok gibi görünen wantedbet puanları tek maça indirecektir. Dolayısıyla Beşiktaş dolu dolu bir sezon geçirmedi. Beşiktaş, aralarında pek çok maç olduğu için şampiyonluk yarışında ortak. Böyle bir mesafeden Beşiktaş farkı kapatabilir.

"Taliska gelse bile"