'Gönderilen oyuncu gönderilecek'
Şenol Güneş, yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'a karşı oynadı. Takımı kendisi kurmadı ama devre arasında oyuncuları en iyi şekilde tanıyacak. Kadroda isim vermeyeceğim ama kadroda Şenol Hoca'nın düşünmeyeceği oyuncular olacak. Beşiktaş ekibine transfer konuşulmaya devam ediyor ancak Şenol Güneş'in verdiği bilgiye göre takım içinde anlaşmazlıklar yaşanacak. Şu anda Beşiktaş rakiplerinin gerisinde kalıyor. Toplamda lider Fenerbahçe ile yedi puanlık bir fark görüyoruz ancak bu boşlukların hiçbiri 3 puan sisteminde aşılamaz değil. Şenol Güneş gibi bir tecrübeye sahip olan Beşiktaş, hele derbiden istediği sonucu alırsa çok gibi görünen wantedbet puanları tek maça indirecektir. Dolayısıyla Beşiktaş dolu dolu bir sezon geçirmedi. Beşiktaş, aralarında pek çok maç olduğu için şampiyonluk yarışında ortak. Böyle bir mesafeden Beşiktaş farkı kapatabilir.
"Taliska gelse bile"
Taliska'nın adı geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta ortaya çıktı. Beşiktaş taraftarlarının onu tekrar takımda görmek istemesi çok doğal çünkü o zaten burada çok iyi iş çıkardı, kupalar kazandı ve önemli performanslara imza attı. Ancak Arap Yarımadası'nda oynayan bir oyuncu olarak Talisca'nın şu anda mı yoksa Beşiktaş'tan ayrıldığında mı formda olduğunu bilmiyoruz. Önemli olan bu soruların cevaplarıdır. İsimler futbol oynamaz, burada güncel sonuçlara göre bir oyun oynanır. Bundan sonra bunun Beşiktaş'ın lehine olup olmadığına bakmak gerekecek. Taliska'nın Beşiktaş'a gelip gelmediği ilk çeyrekte Beşiktaş formasıyla değerlendirilmesi wantedbet giriş yanlış olur. Hollandalı Anthony van den Hurk, Spor Toto 1.Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da kariyerine devam ediyor ve Wout Weghorst'a karşı akılda kalıcı bir ifade kullanıyor Çaykur Rizespor'un Toto 1.Lig'deki Hollandalı forveti Anthony van den Hurk, hemşehrisi Wout Weghorst hakkında konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, "Hollanda liginde Weghorst'a karşı oynadık. Beşiktaş, Spor Toto Süperliga hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir'de gerçekleşen FIFA Dünya Kupası ile sürdürüyor. Saha içi çalışma Yardımcı Antrenör Şenol Güneş rehberliğinde yapılan antrenmanda kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışması yapıldı.Alıştırmanın ilk bölümünde oyuncular üçerli gruplar halinde salonda sportif performans testinden geçerken, ikinci bölümünde As Tatbikat kapsamında altışarlı gruplar halinde yer alan oyuncular sahada futbol tenis maçı yaptı.