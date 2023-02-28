Google Reklamları, dijital pazarlamanın en yaygın kullanılan biçimlerinden biridir. İşletmelerin hedef kitlelerine ulaşmaları için güçlü bir araç haline gelirken, haberi hızlı bir şekilde duyurmanın verimli ve uygun maliyetli bir yolunu sunar.

Google reklamları , reklam verenlerin ürün veya hizmetleriyle ilgili anahtar kelimeler için teklif vermelerine olanak tanıyan bir Ücretli Arama Reklamcılığı (PSA) biçimidir. Reklam verenler, belirli kitleleri hedeflemek için coğrafi konuma, dile, cihaz türüne ve daha fazlasına dayalı reklam kampanyaları oluşturabilir. Google Ads ile işletmeler, potansiyel müşteriler alakalı terimler aradığında arama motoru sonuçlarında görünerek görünürlüğü artırabilmektedir. Ayrıca, reklamlar mobil cihazlar, web siteleri ve uygulamalar gibi farklı alanlarda görünecek şekilde optimize edilebilir.

Google Ads, Google'a ve ortak web sitelerine reklam yerleştirmenizi sağlayan bir araçtır. Google Ads ile reklamınızın nerede görüneceğini seçebilir, bütçe belirleyebilir ve kampanyanızın performansını ölçebilirsiniz.

Google'da üç ana reklam türü vardır: arama, görüntülü ve video. Arama reklamları, Google'ın arama sonuçlarında görünen metin tabanlı reklamlardır, görüntülü reklamlar ise Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki web sitelerinde görünen resim tabanlı reklamlardır. Video reklamlar, YouTube'da ve Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki diğer video sitelerinde gösterilebilir.

Google reklamları , yeni müşterilere ulaşmanın ve işletmenizi büyütmenin etkili bir yolu olabilir. Google Ads ile müşterileri konumlarına, ilgi alanlarına ve hatta geçmişte yaptıkları aramalara göre hedefleyebilirsiniz. Ayrıca, ne kadar iyi performans gösterdiklerini görmek ve buna göre değişiklikler yapmak için kampanyalarınızın performansını takip edebilirsiniz.

Google Ads, tıklamalar ve gösterimler gibi performans metriklerini takip edebilme özelliğiyle harika bir yatırım getirisi sunar.