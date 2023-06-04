Görme engelli sporculardan büyük başarı

Konya'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonasında mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor Görme Engelliler Atletizm Takımı sporcuları kazandıkları madalyalarla turnuvayı başarıyla tamamladılar.

Görme engelli sporculardan büyük başarı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Konya’da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonasında mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor Görme Engelliler Atletizm Takımı sporcuları kazandıkları madalyalarla turnuvayı başarıyla tamamladılar.

31 Mayıs ile 1 Haziran 2023 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen şampiyonaya üç sporcu ile katılan Yeşilyurt Belediyespor Görme Engelliler Atletizm Takımı iki şampiyorluk, üç ikincilik ve bir üçüncülük elde etti.

Sporcularda Mülkiye Özger U-17 cirit atmada Türkiye birincisi olurken, U-17 1500 metrede Türkiye ikincisi olurken, Mustafa Elverişli ise U-17 cirit atmada şampiyonluğun yanı sıra 1500 metrede Türkiye üçüncüsü oldu. Yağmur Elverişli ise U-14 uzun atlamada Türkiye ikincisi olurken, U-14 60 metrede ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Turnuvayı toplamda iki altın, üç gümüş ve bir bronz madalya ile tamamladıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediyespor Görme Engelliler Kulüp Başkanı Şerif Büyükdaş, Konya’daki şampiyonada güzel sonuçlar aldıklarını ifade ederken, teknik heyeti ve sporcuları kutladı.

Şerif Büyükdaş, Yeşilyurt Belediyespor Görme Engelliler takımına her türlü destek ve katkıyı sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a da teşekkürlerini sundu.

Görme engelli sporculardan büyük başarı
Görme engelli sporculardan büyük başarı
Görme engelli sporculardan büyük başarı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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