Türk futboluna bunca rezillik getiren gecenin ardından taraftarlar, Altay Ozan kalecisi Efrim Özençi'nin ceza alıp almayacağı ve eski futbol atmosferini geri getirip getiremeyeceklerini merak ediyor. Ülkemizde barış ve güvenlik. Futbol. Hırvatistan ve Kanada, 2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Katar'da karşı karşıya geliyor. 1-0'lık bir geriye rağmen Hırvatistan 4-1 kazandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Kanada, Alfonso Davies'in golüyle ikinci dakikada 1-0 öne geçti. Davies, Kanada'nın bir Dünya Kupası finalindeki ilk golünü Belçika'ya karşı ilk maçta penaltı kaçırarak atarak tarih yazdı. Zlatko Dalic'in takımı 36 yaşında. Andrei Kramaric ile betist bir dakikada eşitliği sağladı. 44. dakikada Marco Rivaja soyunma odasında skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarıda da rakibinin kalesine baskısını sürdüren Hırvatistan, Andrij Kramaric ile 70. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Hırvatistan, 90+4. Lovro Mayer'in ikinci dakikada attığı golle maçı 4-1 kazandı. Atiba ayrıca Kanada için 100 maç oynayan ilk oyuncu oldu. İlk 11 karşılaşmaya Beşiktaş'ın eski Kanadalı oyuncusu Cyle Larin başladı ve 46. dakikada oyuna girdi. Hırvatistan bu sonucun ardından grupta 4 puana yükseldi. İki maçın ardından Kanada puan almayı başaramadı ve etkinliğe veda etti. Hırvatistan, gruptaki bir sonraki maçında 1 Aralık Perşembe günü Belçika ile karşılaşacak. Kanada aynı gün Fas ile karşı karşıya geliyor. 2. Maç sonrası grup puan durumu şöyle: 1-Hırvatistan: 4 puan 2-Fas: 4 puan 3-Belçika: 3 puan 4-Kanada: 0 puan

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gol atmaktan korkmuyor Dünya kupaları arasındaki farkı kapatan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, gol için gruptak betist giriş i isimlere güvendi. Deneyimli teknik direktör, bölgeye de ilgi duyan Mert Günok'a formasını teslim etti. Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'den oluşan bir kadroyla devam edecek olan Güneş, savunma sorunları giderildikçe Castle'ın gelişeceğine inanıyor. Güneş'in ara transfer döneminde iş için herhangi bir başvuru almadığı bildirildi. Katar Dünya Kupası 2022, mevcut Hırvatistan-Kanada maçıyla devam ediyor. Kanada forması giyen Atiba için bu maçın özel bir anlamı var. Beşiktaş'ta onuncu sezonunu geçiren Atiba, Kanada milli takımında yenilmesi zor bir rekora imza attı.