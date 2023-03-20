Gözlükler Akıllı Lens ile Ortadan Kalkıyor

Gözler, hassas olduğu kadar kendi içerisinde son derece karışık bir yapıya sahip. İnsanların gözlerinin iç kısımlarında doğal bir lens bulunur. Bu lens son derece sağlam ve esnek bir yapıya sahip olmasından dolayı bakılan yerin mesafesine göre kendini odaklayarak sorunsuzca görebilmeyi sağlar. Lakin kişinin 40 yaşından itibaren gözlerindeki doğal lensin esnekliği kaybolmaya başlar. Ortaya çıkan bu durum da görme konusunda sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Görme ile alakalı sorunlarla karşılaşan kişiler, ilk aşamada karşılarına çıkan kontakt lens ve gözlükler ile yaşadıkları sorunu çözmek isterler. Bu ürünlerin insanlara sundukları iki sorun vardır. Bunlar sürekli takılmaları gerektiği ve konforsuz olmalarıdır. Son dönemlerde ortaya çıkan akıllı lens ile beraber ise görme konusunda kalıcı çözümleri elde etmek mümkün oluyor.

Neden Akıllı Lens?

Gelişen teknoloji ile beraber artık pek çok konuda etkili adımlar atılmaya başlanmış durumda. Akıllı lens de görme konusunda yaşadığı sorunlara çözüm arayanlara dilediklerini en iyi şekilde vermeyi hedefliyor. Her ne kadar popülerliği her geçen gün artmaya devam etse de birçok kişi konu hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadıkları için akıllı lens yerine farklı alternatifler arasından seçimlerini yapıyorlar.

Genel olarak bakıldığında akıllı lens, mesafe ne olursa olsun fark etmez gelen ışığı olması gereken noktalardan kırar ve kişinin sağlıklı şekilde görmesini sağlar. Doktor tarafından akıllı lensin doğru şekilde ayarlanması ile beraber hayat boyu görme ile alakalı herhangi bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçilmiş olur. Dolayısıyla kişi sonraki süreçte kontakt lense ya da gözlüğe ihtiyaç duymadan görmeye devam eder. Bununla beraber akıllı lens uygulaması eğer ki gözde katarakt varsa, aynı seans içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Yani kişi hem katarakttan hem de görme sorunundan aynı anda kurtulma imkanına sahip oluyor.

Akıllı Lens Operasyonu Zor Mu?

Başarılı bir şekilde akıllı lens operasyonunun yapılabilmesi adına ilk aşamada gözlerin dikkatlice incelenmesi gerekir. Böylece gözlerin operasyona uygun olup olmadığı net olarak belirlenir. Bu esnada her iki göz için de planlamalar gerçekleştirilir. Bu sayede operasyon için zaman aralığı da belirlenmiş olur. Bu aralık doktorun ve hastanın tercihlerine bağlı olarak 1 ila 7 gün olabilir.

Yapılacak olan akıllı lens operasyonu 10 dakikalık süre içerisinde gerçekleşmektedir. Damla anestezi altında gerçekleştirilmesi sayesinde acı ya da ağrı hissi ortaya çıkmaz. Lensin göze yerleştirilmesi sonrasında doktor tarafından kontrol işlemi yapılarak taburcu olunur.