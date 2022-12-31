Grubu'nda Portekiz ile Uruguay Önceki Gece Lusail Stadyumu'nda Karşı Karşıya Geldi

Trabzonspor'dan Maxi Gomez 72. Şu anda yerini Darwin Nunes alıyor. Portekiz zorlu maçı 2-0 kazandı ve grup elemelerini garantilemek için 6 puan aldı.

Maxi Gomez maç sonrası yaptığı açıklamada, "Oyun oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum ancak mükemmel oynamamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Gana ile oynayacağımız maç 2. Final şeklinde devam edin Bu maçı kazanarak yolumuza bordobet devam edeceğimizi düşünüyoruz. Aldığımız sonuçlardan dolayı üzgünüz” dedi. Sarı Lacivert Donanma, Ocak ayında durma çizgisini takviye etmek istiyor. Sadece savunmanın en büyük ismi olan Attila Szalai ceza sahası aranırken efor sarf edecek. İngiliz takımları Aston Villa ve West Ham, bu yaz 24 yaşındaki stoperle ilgilendi ancak görüşmeler ileri bir düzeye ulaşmadı. Hala İngiltere'den olan Sarai için bu sefer Leicester City devreye girdi.

Nerazzurri bu sefer 15 lig maçında 25 gol yedi. Attila Salai, arkada mücadele eden menajer Brendan Rodgers'ın bek takviyesi istemesinin ardından defans listesinin başında yer alıyor. Leicester, Macar defans oyuncusu için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Plan, bir İngiliz ekibinin görevi tamamlamak için Ocak ayı gibi erken bir tarihte müzakere masasına gelmesi. Fenerbahçe, Attila Szalai'yi kaybetmek istemiyordu, her maçta oynadı, benim zamanımda Jorge Jesus için vazgeçilmezdi. Belki de sadece sarı laciverti ikna eden bir formül vardır. Leicester ile bordobet giriş sözleşmesini yenilemediği için antrenman şansı azalan Çağlar Söyüncü, sezon başında Kanaryaların gündemindeydi. Cholet'ten İngiltere'ye 20 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye kiralanan Chiaral, Sarı Lacivertliler ve Mavililer'in transfere 'evet' demesine imkan verecek.

Ali Koç ve yöneticiler sezonun özellikle ikinci bölümünün maddi açıdan çok zor geçeceğini söylüyor. Szalai-Çağlar'ın planı gerçekleşirse Fenerbahçe hem 20 milyon avro ile rahat bir nefes alabilir hem de en azından benim görev süremin sonuna kadar Macar yıldızın yerine üst düzey bir defans oyuncusu alabilir. Bucaspor 1928'in sol beki Enes Alıç'ın ardından Fenerbahçe alt ligleri geçerek buradaki yetenekleri kadroya çekmek için mücadele etti.