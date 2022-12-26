Gübre Serpme Makinesi Kullanmanın Avantajları

Tarım sektörünün kilit kelimesi topraktır. Toprağın işlenmesi tarım biliminin ortaya çıkmasındaki en büyük etken olup ziraat alanında çalışanlar için özellikle önem arz etmektedir. Toprağın bilinçsizce veya yanlış yöntemlerle işlenmeye çalışılmasının uzun vadede doğaya ve dolayısıyla insan hayatına oldukça fazla zararı vardır. Toprağın kalitesini düşüren, verim alınmasını zamanla imkansız hale getiren, su ve toprağı kirleten ve zarar görmesine neden olan, doğal kaynakların zaman içerisinde tükenmesine kadar yol açan yanlış toprak işleme yöntemleri geldiğimiz yıllar itibarıyla tarihe karışmıştır. Toprak hakkında daha fazla bilgi sahibi olan, işlediği toprağın cinsini bilen, ziraat alanında eğitim almış Türk çiftçisi sayısının artmasıyla birlikte daha bilinçli bir tarımsal üretim süreci başlamıştır. Yanı sıra bu konu hakkında destek veren tarım kooperatiflerinin sayısı da azımsanamayacak derecede çoktur. Tarım makinelerindeki çeşitliliğin artışı ve bu yöndeki yükselen arz-talep grafiği tarım makinelerine olan ilgiyi arttırmış, yenilikçi yöntemlerin kabul edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Gübre serpme makinesi de kullanımı gün geçtikçe artan tarım makinelerinden biridir.

Gübre Nedir?

Bitkilerin beslenmesi için çok gerekli olup toprağa karıştırılan ya da ilave edilen her türlü hayvan dışkısı, bitkisel atık (hasat sonrası toprağın yüzeyinde kalan bitkisel atıklar da gübreye dahildir) ve kimyasal birleşimine gübre denmektedir. Gübreler, bitkilerin büyürken ihtiyaç duyduğu potasyum, azot, kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi elementleri karşılarlar.

Gübre serpme makinelerinin kullanımı çiftçiye ve toprağa oldukça fayda sağlayan avantajlı durumlar oluşturur. Bunlar:

Gübre serpme makineleri adı üstünde gübrenin istenen miktarda ve doğru bir şekilde dağıtılmasını sağlarlar. Bu sebeple ne fazla ne de eksik, tam miktarında gübre toprağa karışarak istenen verim ve bitkiler için gerekli olan biyolojik ve kimyasal ortamın sağlanması mümkün olabilmektedir. Gübre serpme makineleri gübreyi homojen olarak dağıtır. Bu yolla toprağın sağlığının korunması da imkan dahilinde olur. Fazla gübre kullanımının önüne geçerek israfı önler, size de maddi yönden tasarruf alanı oluşturur.