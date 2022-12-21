Güçlü Aile, Güçlü Toplum Projesi

Malatya genelinde eğitici öğretmenlerin katkılarıyla bağımlılıkla mücadeleden akran ilişkilerine, çatışma ve stres yönetiminden ilkyardım eğitimine kadar on konu başlığında 44 saatlik eğitimler sonunda 552 kurs merkezinde 12.701 aileyle buluşuldu.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama da,"Buluştuk diyoruz çünkü sadece velilerimizi okullarımıza davet ederek değil özellikle ulaşım zorluğu nedeniyle, özel nedenlerle okullarımıza, kurs merkezlerimize gelemeyen ailelerimizin evlerine, çay sohbetlerine dâhil olduk. Eğitim içeriklerini çaylarımızı yudumlarken aktardık.

Sayın Bakanımızın da vurguladığı gibi, biz aileyi ne kadar merkeze alır ve güçlendirip bilinçli kılarsak öğrencilerimizin de okullardaki çok yönlü başarısını o kadar desteklemiş oluruz. Toplumumuz da bir o kadar güçlü hâle gelecektir. Bu yönüyle Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak ailelerimize katkı sağlıyor olmamız bakımından gururluyuz.

Geleceğimize yön verecek gençlerimizi, çocuklarımızı en yetkin şekilde, aile-okul bütünlüğüyle yetiştirmenin gayreti, heyecanıyla paylaşmak, öğrenmek, etkileşimde bulunmak adına siz değerli ailelerimizi en yakın okulumuza bekliyoruz...“Güçlü Aile, Güçlü Toplum”

