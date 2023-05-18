Güldal Akşit Bulvarında çalışmalar devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya trafiğini rahatlatmak, daha kaliteli ve konforlu bir yol ağı oluşturmak amacıyla yeni yol ağlarını Malatya’ya kazandırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Malatya’da mevcut yollara alternatif yollar kazandırmak amacıyla çalışmalar yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Güldal Akşit Bulvarındaki çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın göreve geldiği zaman hedefleri arasında yer alan Güldal Akşit Bulvarındayız. Çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmekte. İnşallah herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde yürüyüş yolları, bisiklet yolları aydınlatma elemanları, dört şeritli asfalt yolumuz ile parklanma alanlarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Bulvarın Gelincik Tepe de inşa edilen TOKİ konutlarının da trafik yükünü ortadan kaldıracağını ifade eden Demir, "Bu yolumuz tamamlanmamış olmasına rağmen vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Malatya trafiğini rahatlatmak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Gelecek yılları düşünerek alt yapı çalışmalarına da devam ediyoruz. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniledik. Birçok alanda istinat duvarı çalışmaları gerçekleştirdik.

Bu yolumuz ayrıca Fuar Merkezimiz, Hayvanat Bahçesi, Orduzu Pınarbaşı mesire alanı ve bu bölgedeki yoğun yapılaşmadan dolayı vatandaşlarımızın kullanacağı bir yolumuz. Çalışmalarımızı kısa bir süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerine yer verdi.