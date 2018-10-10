Akçakale’ye doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Geçtiğimiz ocak ayında yapılan referandumla Gümüşhane kent merkezinin 14.mahallesi olan Akçakale’de doğalgaz çalışmaları başladı.Kent merkeziyle bitişik durumdaki Akçakale köyünün geçtiğimiz ocak ayındaki referandum ve diğer yasal...

Geçtiğimiz ocak ayında yapılan referandumla Gümüşhane kent merkezinin 14.mahallesi olan Akçakale’de doğalgaz çalışmaları başladı.

Kent merkeziyle bitişik durumdaki Akçakale köyünün geçtiğimiz ocak ayındaki referandum ve diğer yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından mahallede altyapıya yönelik çalışmalar Belediye Başkanlığı tarafından başlatıldı.

Altyapı çalışmaları kapsamında mahalleye doğalgaz sağlayacak olan bin 500 metre uzunluğundaki hatta imalatlar başlarken, ilk etapta 20 haneye doğalgaz verilecek.

"Akçakale gözde ve örnek bir mahallemiz olacak"

Gümüşhane-Bayburt Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Rahime Meydan’la birlikte yapılan çalışmaları inceleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, muhtar Ali Şişman ve köy halkına teşekkür ederek, Akçakale’nin mahalle olması sürecinde vatandaşlara doğalgaz, altyapı, kanalizasyon, su, aydınlatma ve benzer işlere Belediye olarak başlayacaklarını söylediklerini hatırlattı ve “Gümüşhanemizin 14.mahallesi olan Akçakale mahallemizde altyapı olarak ilk etapta doğalgazla başladık. Doğalgaz firmasının müdürü Rahime Meydan ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu yıl 1,5 kilometre hat ile 20 haneye doğalgaz gidecek. Akçakale şehrimizin en güzel ve en değerli mahallelerinden birisi olacak. Üniversiteye yakın bir bölgede burası. Buranın yeni imar planı ve halihazırını yapacağız. Gözde ve örnek bir mahallemiz olacak. 2019’da burayı daha farklı bir şekilde imar edeceğiz” dedi.

Başkan Çimen, Belediyeyi devraldıklarında kent merkezinde yüzde 30’larda olan doğalgaz kullanım oranının şuanda yüzde 80’i geçerek 10 bin abonenin üzerine ulaştığını da sözlerine ekledi.

Gümüşhane-Bayburt Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Rahime Meydan ise Gümüşhane kent merkezinde 10 bin aboneyi aştıklarını belirterek, “Temmuz ayı itibariyle 10 bin aboneyi aştık. Bugün de Akçakale Mahallemizde Başkanımızın yoğun talebi ve çalışmaları sonucunda gaz verme çalışmalarına başladık. 2018 yılı içinde 1,5 kilometre imalat yaparak Esentepe mevkiindeki cami dahil olmak üzere 20 binaya gaz arzı sağlayacak halde imalatımızı tamamlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Mahalle muhtarı Ali Şişman da Başkan Ercan Çimen’e ve firma müdürü Rahime Meydan’a teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan çalışma kapsamında ekim ayı içerisinde tamamlanarak Esentepe mevkiindeki 20 haneye ve mahalledeki camiye doğalgaz verilmesi hedefleniyor.