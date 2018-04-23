Akçay’den demiryolu değerlendirmesi

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolu etüd ve uygulama projesinin 14 Mayıs 2018 tarihinde ihale edileceğini belirterek, ‘Demiryolu özlemle beklediğimiz, hayalini kurduğunuz bir projeydi’ dedi.

“Demiryolu projesi Gümüşhane üzerinden geçen tarihi İpek Yolu’nu tekrar canlandıracak”

Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nün Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Demiryolu Etüd ve Uygulama Projesi ihalesinin 14 Mayıs 2018 tarihinde yapılacağını bildirdiğini kaydeden Akçay, İHA muhabirine yaptığı değerlendirmede, “Ben inanıyorum ki demiryolu projesi, bizim hayallerimizi süsleyen ve Gümüşhane üzerinden geçen tarihi İpek Yolu’nu tekrar canlandıracak. Hem ilimize hem bölgemize hem de ülkemize çok önemli ekonomik katkılar sağlayacak” diye konuştu.

“Erzincan-Kelkit-Gümüşhane-Trabzon güzergahı netleşmiştir”

Etüd ve uygulama projesi ihalesinin sevindirici bir haber olduğunu ifade eden Akçay, “Güzergah olarak Erzincan-Kelkit-Gümüşhane-Trabzon güzergahı netleşmiştir. Bu konuda hiçbir başka bir alternatif şu anda düşünülmüyor. Kesin sonuç olarak 14 Mayıs’ta ihale yapıldıktan sonra, süreci hep birlikte takip edeceğiz. Bu konuda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve her konuda olduğu gibi bu konuyu da çok yakından takip eden Valimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yeni Zigana tüneli, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı ve demiryolu projeleri tarihi projeler”

Dünyanın en uzun ikinci, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Yeni Zigana tüneli, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı ve demiryolu projelerinin tarihi projeler olduğuna değinen Başkan Akçay, şöyle konuştu: “Bunlar Gümüşhane’nin yıllardır özlemini çektiği projelerdir. Zigana Dağı’nda 14,5 kilometre çift tüplü tünelin yapılacağına hiç kimse inanmıyordu. Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de yıllarca Zigana ya mutlaka yeni bir tünel yapılmalı talebini sürekli gündemde tutuyorduk. İlimize gelen her bakana, her Başbakana, Zigana Tüneli ile ilgili dosyalarımızı vererek bunu sürekli gündemde tutulmasında bizim de az da olsa emeğimiz ve katkımız olduğunu düşünüyorum. Ülkenin 2023 hedefleri için Gümüşhane-Bayburt havaalanına bugünden başlanmış olması da Gümüşhane için ayrı bir heyecan verici durumdur.”

Başkan Akçay, “Gümüşhane’nin gelişmesine katkı sağlayacak bu çok önemli 3 proje için başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükümetimizin değerli üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.