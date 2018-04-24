GÜMÜŞHANE:
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24 Nisan 2018 Salı 18:30

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçtı, kaza yaptı: 5 yaralı

Gümüşhane’de ehliyetsiz olduğu için polis uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç kaza yaptı. Kazada 2’si polis 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Gümüşhane-Trabzon karayolunda seyreden ehliyetsiz sürücü Mehmet...

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçtı, kaza yaptı: 5 yaralı
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Gümüşhane’de ehliyetsiz olduğu için polis uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç kaza yaptı. Kazada 2’si polis 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane-Trabzon karayolunda seyreden ehliyetsiz sürücü Mehmet Ezber (18) idaresindeki 29 AB 297 plakalı araç Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki polis uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Motorize yunus ekiplerince takibe alınan araç Eskibağlar Mahallesi’nde seyir halindeki 29 D 0038 plakalı dolmuşa çarparak durabildi.

Kazada araç sürücüsü Ezber ile yanında bulunan Ömer Faruk Demir (20), yolcu otobüsünde bulunan yolcu Yunus Emre Bülbül ile aracı takip eden motorize yunus ekibindeki 2 polis memuru hafif şeklide yaralandı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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