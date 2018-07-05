Gümüşhane İl Özel İdaresi çalışanlarından kan bağışı

Gümüşhane İl Özel İdaresi çalışanları Kızılay Kan Bağışı Merkezinin Ramazan ayı sonrası hız verdiği kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kurum bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte birkaç saat içerisinde 30 ünite kan bağışında bulunan İl Özel İdaresi’nin idareci ve çalışanları kan bağışının önemine dikkat çekerek sağlıklı her bireyi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Büroda çalışan personelin yanısıra arazide çalışan personelinde kan bağışında bulunup işine döndüğü etkinlikle ilgili bilgi veren Gümüşhane Kızılay Kan Merkezi Sorumlu Hekimi Gülseren Oğuzhan Çıtlak, üniversite öğrencilerinin gitmesiyle birlikte Gümüşhane’de kan bağışı sayısında azalma olduğunu, bu açığı kurumları tek tek ziyaret ederek aşmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlara kan bağışı konusunda daha duyarlı olmaya çağıran Çıtlak, “18-65 yaş arası sağlıklı herkes kan bağışında bulunabilir. Tansiyon hastasından bile kan bağışı alınabiliyor. Türk Kızılay’ı olarak ülke kan ihtiyacının yüzde 87’sini karşılar hale geldik. Bu gönüllü bağışçılarımız sayesinde oluyor” dedi.

Kan ihtiyacı olduğunda telaşla kan aramak yerine Türk Kızılay’ına düzenli kan bağışında bulunulursa hastaların kan ihtiyacının karşılanacağına dikkatleri çeken Çıtlak, böylelikle kimsenin hastasının üzüntüsünü yaşarken kan aramak zorunda kalmayacağının altını çizdi.

Kanın kaynağı sadece insan olan bir tedavi aracı olduğunu, bağışçılardan temin edilmesinden başka alternatifi olmadığını, bu nedenle de kan bağışının büyük önem taşıdığını hatırlatan Çıtlak, “Bağışçılarımızı kan bağışına bekliyoruz. 18-65 yaş arası sağlıklı her birey kan bağışında bulunabilir. Yanlış bilinenin aksine birçok hastalık ve ilaç kan bağışına engel değil. Bağışlanan 1 ünite kanla 3 kişinin hayatı kurtarılır. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyor, İl Özel İdaresine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.