Gümüşhane İŞGEM projesi tamamlandı

Gümüşhane’de kendi alanında Türkiye’de ilk olan Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Gümüşhane Valiliği öncülüğünde ki paydaşlarına devredildi.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen...

Gümüşhane’de kendi alanında Türkiye’de ilk olan Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Gümüşhane Valiliği öncülüğünde ki paydaşlarına devredildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının rekabetçi sektörler programı çerçevesinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen 8 milyon avroluk Gümüşhane Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) projesinin kapanış töreni Ramada Gümüşhane Otelde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve önderliğinde Gümüşhane’ye büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, “Biz, yerelde ne yaparsak yapalım Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliği olmasa, istersek Gümüşhane’yi altın kaplama ile kaplasak da bizi dünya ile entegre eden, büyük yatırımlar olmasa gerçekten çok zorlanırdık. Onun için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“İŞGEM’i ışıl ışıl parlayan fabrika olarak görüyoruz”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğu dönemde İŞGEM’i Gümüşhane’ye kazandırmada büyük emekleri olduğunu ifade eden Vali Memiş, şöyle devam etti: “Gümüşhane İş Geliştirme Merkezini bizler ışıl ışıl parlayan bir fabrika olarak kabul ediyoruz. İŞGEM’i geleceği olan bir işletme olarak işletmek istiyoruz. Risk alıyoruz ve para harcıyoruz. Vatandaşların da takdirine sunuyoruz. Sizleri istihdam ediyoruz. Sizlerin, ailelerinizi geçindirmek için çaba harcıyoruz.”

“İŞGEM’e sahip çıkın”

İŞGEM’de işe başlayanlara bazı tavsiyelerde bulunan Vali Memiş, çalışanlardan İŞGEM’e sahip çıkmalarını isteyerek, “Sizler oraya sahip çıkarsanız, bizler de size sahip çıkarız. Sizleri katiyen yarı yolda bırakmayız. Oraya sahip çıkmak, bahçede yürürken bir çöpü görüp, onu alıp çöpe atmaktır. Ben vali olarak çöp gördüğüm de onu yerden alıyorum. Tuvalet kirli ise tuvaleti temizlemektir. Ben vali olarak girdiğim tuvaleti kendim temizliyorum. Odalarınızdaki kiri, pası temizleyin. Ben kendi odamdaki tozu, zile basıp, ‘gel burayı sil demem’, kendim silerim. O tozu silmek bir erdemliktir” diye konuştu.

“İşinizi iyi yapın”

Çalışanlara, “işinizi iyi yapın” önerisinde bulan Vali Memiş, daha sonra şu ifadeleri kullandı: “Her müdürümüzden, her kamu çalışanımızdan kendi alanının Elon Musk’u olsun istiyorum. Herkes kendi alanının Steve Jobs’u olsun istiyorum. Herkes kendi alanının Bill Gates’i olsun. Bizler, çalıştığımız kurumu yüceltmek ve ilerletmek zorundayız. Çalışan kardeşlerim, lütfen oraya sahip çıkın. Oranın tasarrufu için mücadele edin. Oranın para kazanması için mücadele edin. Orası sizin. Geçici olduğunuzu düşünmeyiz. Nasıl olsa ben burada çalışmayacağım demeyin. Hepinizin gözlerinden öperim. Bir eksik, bir ihtiyaç varsa Genel Müdürünüzle görüşünüz. Hiç kimseye haksızlık yapmayacağına inanıyoruz. Hiç kimseye mobbing yapılmayacağına inanıyorum. Daha çok yeniyiz, daha yolun başındayız. Sizler ona, bizler de size yardımcı olacağız. Mesai mefhumu gözetmeksizin verimlilik esasına göre çalışın. Cumartesi, Pazar demeden çalışın, daha yolun çok başındayız.”

“İŞGEM’i Türkiye’nin 1 Numarası Yapın”

Çalışanlardan İŞGEM’i, Türkiye’nin bir numarası yapmayı isteyen Vali Memiş, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ondan sonra gidin oraya ortak olun. Oraya sahip çıkın. Biz, bugün buradayız, yarın bir başka yerdeyiz. Lütfen sahip çıkın. Yorulduğunuzda gezilecek çok yerlerimiz var, gidin, gezin, görün, moral bulun ama Gümüşhane İş Geliştirme Merkezine başta çalışanlar olarak sahip çıkın.”

“Gümüşhane İŞGEM’in Gümüşhane’ye ve bölgemiz ekonomisine sağlayacağı katkıları umutla bekliyoruz”

DOKA Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi Başkanı Mehmet Bozdağan da yaptığı konuşmada, Gümüşhane İŞGEM Projesi’nin ajansın bölgede uyguladığı ilk İPA Projesi olduğunu belirterek, “Bu manada ajansımızla eşdeğerde bir projedir. Bölgemizin konsept notunun hazırlanması, ihalesi, inşaatı, üretimi hepsi 6-7 yılı bulan hatırı sayılan bir geçmişe sahip. Bu anlamda bizim için çok ciddi bir tecrübe oldu. Gümüşhane’deki paydaşlarımız için de önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Bu, bizim için sadece bir başlangıç. Gümüşhane İŞGEM’in Gümüşhane’ye ve bölgemiz ekonomisine sağlayacağı katkıları umutla bekliyoruz. Bundan sonraki aşamada DOKA olarak elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Bundan sonra Gümüşhane İŞGEM’in başarılı çalışmalarını konuşmak üzere bir araya geleceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gümüşhane İŞGEM Genel Müdürü Gürbüz Odabaşı ise yaptığı konuşmada, İŞGEM’in 18 çalışanı ile birlikte bir ay önce sayısal olarak yeterli olmasa da çalışmaya başladığını söyledi.

“Gümüşhane’de yeterli çalışan bulamıyoruz”

Gümüşhane’de mesleki açıdan yeterli çalışan bulamadıklarını dile getiren Odabaşı, “Binanın testleri bitirilmeden çalışmalarımıza başladık ve binanın kullanımı ile ilgili eğitimlerimiz yoğun şekilde devam etmektedir. Koli üretim hattının eğitimi tamamlanmasının akabinde sipariş almaya ve üretime başladık. Bugün CTP yani ofset matbaasına ait kalıp makinesinin kurulumuna başlandı, eğitimin ardından üretime başlayacağız. Binanın testi ve bazı eksiklikler giderildikten sonra bu da tahminen önümüzdeki hafta olur, firma kabul komisyonu toplanacak ve beraber çalışacağımız girişimcilerin seçimini yapacağız. Seçilen girişimciler ile işyeri kiralama sözleşmesi yapılmasının ardından üretimlerine başlayabilecekler. Yukarıda saydığım gibi Gümüşhane İŞGEM adım adım devreye alınarak tahminen 1 yıl içinde tam kapasite çalışmaya ulaşacak. Tam kapasite çalışmaya ulaştığımızda 50 civarında çalışanı olacak” dedi.

“Ülkemizde böyle bir İŞGEM yok”

Gümüşhane İŞGEM gibi ülke genelinde başka bir İŞGEM olmadığını ifade eden Odabaşı, “Gümüşhanemizde diğer İŞGEM’lere rol model olacak bir İŞGEM doğuyor. Bazen İŞGEM Gümüşhane adına olan isteklerimden dolayı sıkıldığını hissettiğim ancak desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ilimiz kamu kuruluşlarındaki müdürlerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu projeye olan inancımı şimdiye kadar hiç kaybetmedim. İşim adına yaşadığım olumsuzluklarda sıkıldığım, üzüldüğüm ve tıkandığım zamanlarda koşarak yanına gittiğim de sabırla beni dinleyen ve destek olan Ticaret Odası Başkanım İsmail Akçay’a ve İŞGEM Gümüşhane’ye destek olan herkese teşekkür ederim. Ancak, Valimiz Okay Memiş olmasaydı Gümüşhane İŞGEM olmazdı. Güveninizden ve desteklerinizden dolayı size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.