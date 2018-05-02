Gümüşhane son yılların en kurak Nisan ayını geçirdi

1961-2017 yıllarını kapsayan uzun yıllar ortalamasında Nisan ayında yağışlı gün sayısı 13,8, toplam yağış miktarı 60,4 milimetre iken yaşlı vatandaşların hayatları boyunca böyle yağışsız bir Nisan ayı görmediklerini belirtmesi de yaklaşan kuraklık tehlikesinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Yüzölçümünün yüzde 60’ını dağların oluşturduğu Gümüşhane’de yüksek kesimlerde bu kış mevsiminde kar yağışının yeteri kadar olmaması nedeniyle kaynak sularında sıkıntılar şimdiden baş gösterdi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında metrekareye 56,2 kilogram yağmurun düştüğü Gümüşhane’de bu rakam 2018 yılı Nisan ayında 8,8 kilogram olarak gerçekleşti.

Gümüşhane’de geçtiğimiz Nisan ayı son yılların en yağışsız ayı olarak tarihe geçti.

Gümüşhane’de geçtiğimiz Nisan ayı son yılların en yağışsız ayı olarak tarihe geçti.

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