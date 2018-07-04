Gümüşhane Üniversitesi Gazetecilik bölümü bu yıl öğrenci alacak

Türkiye’deki en başarılı iletişim fakültelerinden birisi olan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Gazetecilik bölümüne de öğrenci alacak.

Kurulduğu 2008 yılından bugüne 820 öğrenci mezun eden ve o günden beri 42 ödül alan İletişim Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 100 gazetecilik bölümü öğrencisi alacak.

Gazetecilik bölümü ilk etkinliğini de Gümüşhane’de görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek gerçekleştirdi. Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, ajans temsilcileri ve yerel gazetelerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü ve İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, 3 doçent, 9 doktor öğretim üyesi ve 17 yardımcı öğretim elemanı ile faaliyetlerini sürdüren İletişim Fakültesinin üniversite için önemini vurguladı.

İletişim Fakültesinde eksikliği Gazetecilik bölümünün açılmasıyla tamamlamış olduklarını kaydeden Zeybek, “Bu fakültemizde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü aktif durumdaydı. Gazetecilik bölümüne 60 birinci öğretim, 40 ikinci öğretim olmak üzere 100 öğrenci kabul edeceğiz. Bugüne kadar İletişim Fakültemiz 42 ödül aldı. Bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Geçen yıl 22 ulusal ve uluslararası ödül almıştılar. Bu yıl 8 civarında ödül geldi. Yeni yarışmalar var derece beklediğimiz” dedi.

“Gümüşhane Üniversitesi sadece sayısal olarak değil nitelik olarak da büyüyor”

Gümüşhane Üniversitesinin büyümeye devam ettiğini, bununla birlikte İletişim Fakültesinin de büyüdüğünü ifade eden Rektör Zeybek, “Bu sadece istatistiki bir büyüme değil, nitelik olarak da büyüyor. Üniversitelerin sadece büyümesi sadece öğrenci sayısının veya akademisyen sayısının artmasıyla ilişkili değildir. Nitelik artışı daha da önemlidir. Eğer kontenjanlarımız dolarsa 5 bin 760 öğrenci bu yıl üniversitemize gelecek. Geçen yılki sayının üzerine çıkacağız. Lisansüstü programlarında da yeni bölümlerimiz var. Başta Gümüşhane merkez olmak üzere sektöre de nitelikli eleman kazandırmaya devam ediyoruz. Asli görevi de budur üniversitenin. Mezunlarımız Türkiye’nin farklı bölgelerinde burada ne kadar nitelikli yetişirlerse o kadar rahat iş bulabilecekler sektörde. Doğru ve güzel işlere imza atacaklar. Güzel projelerin içerisinde yer alacaklar. İletişim Fakültemiz üniversitemiz gibi büyümeye, gelişmeye devam edecek” diye konuştu.

Gazetecilik Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Emre Aslan ise İletişim Fakültesinin kuruluşundan bugüne yapılan çalışmalardan bahsetti. Gazeteciliğin büyük bir değişimden geçtiğini dile getiren Aslan, ders müfredatını belirlerken Türkiye’deki tüm gazetecilik bölümlerini incelediklerini ve Avrupa ve Amerika’daki önemli üniversitelerdeki programlarında tarandığını, bunun sonucunda da günümüz koşullarına uygun bir program hazırladıklarını vurguladı.

Ülke genelinde 26 devlet, 15 özel olmak üzere toplam 41 üniversitede Gazetecilik Bölümünün aktif bir şekilde hizmet verdiğini hatırlatan Aslan, “Akademik olarak öğrencilerimizi en iyi donanımla yetiştirmeye çalışırken aynı zamanda uygulamada da tecrübe kazanmalarını istiyoruz. Bu da bizim en büyük farkımızı ortaya koymaktadır. Bu noktada siz değerli sektör temsilcilerimizin önemli bir rol üstleneceğini düşünüyoruz” dedi.

Müfredat için Türkiye’deki tüm üniversiteler, Avrupa ve ABD’deki üniversiteler tarandı

Blokchain teknolojisinin, yapay zekânın konuşulduğu günümüzde dijitalleşmeden kaçış olmadığının bilincinde olduklarını dile getiren Aslan, “Gelecekteki gazeteciler sizlerden bizlerden çok farklı ortamlarda çalışacaklar. Bu nedenle müfredatımızı oluştururken bu gerçekliği dikkate aldık. Öğrencilerimize temel bilgisayar teknolojilerinin yanında sosyal medya, web 3.0, web 4.0 gibi konuların yer aldığı teknoloji ile ilgili kendilerini yetiştirecekleri dersler de verilecektir. Ben inanıyorum ki, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan bir öğrencimiz rakiplerine fark atacaktır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mekânların önemi kalmadı. Önemli olan niteliktir. Bizler bu şehirde niteliği yüksek dersler ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacağız” şeklinde konuştu.

Gazetecilik bölüm başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen kahvaltı programı, uygulama birimlerinin gezilmesi ile sona erdi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Bahri Bayram, İletişim Fakültesi dekan yardımcıları, bölüm başkanları, Gazetecilik Bölümünün tüm akademisyenlerinin yanısıra kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.