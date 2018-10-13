Gümüşhane yaylalarında kaçak yapıya geçit yok

Gümüşhane’de yayla ve meralarda yapılan kaçak yapılara ilişkin ‘İmar Barışı’ kapsamında mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tetkiki yapılarak iptal edilecek.

Gümüşhane’de yayla ve meralarda yapılan kaçak yapılara ilişkin ‘İmar Barışı’ kapsamında mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tetkiki yapılarak iptal edilecek.

Gümüşhane Valiliği, ilde son dönemde mera, yaylak ve kışlaklarda izinsiz yapılaşmalarda yaşanan artışın önüne geçebilmek için ciddi yaptırımlar getiren genel emir yayımladı.

Vali Okay Memiş’in imzasıyla yayımlanan genel emirde kamuoyunda İmar Barışı olarak bilinen uygulamada 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıların kapsama girmesine rağmen son dönemde mera, yaylak ve kışlaklarda izinsiz yapılaşmada artış gözlemlenmesinden hareketle 7143 sayılı kanunla belirlenen 31 Aralık 2017 tarihi dikkate alınarak kapsama giren alanlarda bu tarihten sonra kaçak ve imara aykırı yeni yapılaşmaya müsaade edilmemesi amacıyla çeşitli tedbirler yürürlüğe konuldu.

Turizm, tarım ve hayvancılık sektörü için önem arz eden ve kadimden beri yayla olarak kullanılan alanların korunmasının yasal mevzuat gereği olduğu kaydedilen genel emirde, bu alanlarda 31 Aralık 2017 tarihinden sonraki kaçak ve imara aykırı yeni yapılaşmaya müsaade edilmemesi amacıyla mera ve yaylalarda beton ve betonarme malzemelerine dayalı herhangi bir yapılaşma olması mümkün olmadığından, bu yerler için talep edilen beton, kum, çakıl, demir gibi inşaat malzemelerinin satılması ve taşınması yasaklandı.

Karara göre mera ve yaylalarda kaçak bina yapımında kullanılan her türlü inşaat malzemesinin taşınmasının önlenmesi için kolluk kuvvetlerinin bu güzergahlarda sürekli denetim yaparak iş makinesi, kepçe, beton mikseri gibi araçları engelleneceği ve bu araçları kullananlar hakkında yasal işlem yapılacak.

Ayrıca yaylalarda yapılmakta olan inşaatlarda çalıştığı tespit edilen kaçak işçiler ilgili kurumlara bildirilecek, haklarında gerekli yasal işlemin yapılması sağlanacak.

Meralarda yapılan kaçak yapılara ilişkin mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgeleri ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tetkiki yapılarak iptalleri sağlanacak.

Köy Muhtarları tarafından yaylalarda kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği ve muhtarların kaçak yapılaşma yapanları gecikmeksizin kolluk kuvvetlerine ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirmesi gerektiği vurgulanan emirde, “Emirlere uymayanlar hakkında başka bir kanunda özel bir hüküm bulunmaması durumunda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılacaktır. Ayrıca görevini kötüye kullanan muhtarlar ve diğer kamu görevlileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanan emirde ayrıca 31 Aralık 2017 tarihi göz önünde bulundurularak yaylalarda mevzuata aykırı yeni yapılaşmaya müsaade edilmemesine yönelik her türlü diğer tedbirlerin alınması, aksine davrananlar hakkında tereddüt edilmeksizin yasal işlemin tesisi, konunun bizzat ilgili kurum amirleri tarafından takibi yapılarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.