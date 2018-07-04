Gümüşhane’de 162 Genç Çiftçiye 4,9 milyon hibe desteği verilecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Genç Çiftçi Projesi kapsamında Gümüşhane’de 162 genç çiftçi hibe desteği almaya hak kazandı.

Genç çiftçilerin 30 bin liraya kadar hibe alabileceği destek programı için onay verilen 162 projenin toplam bedeli 4 milyon 860 bin TL olarak belirlendi.

Projenin 2018 yılı uygulaması için genç çiftçi proje başvurularının 2-30 Nisan tarihleri arasında alındığını ifade eden Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, Gümüşhane genelinde bin 47 genç çiftçinin müracaat ettiği başvuruların ardından gerekli evrakları tamamlayarak teslim eden 750 genç çiftçinin projelerinin il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınarak, her proje kendi içinde değerlendirilerek sistemin belirlediği en yüksek puandan başlayarak 162 kişinin hak sahibi olarak belirlendiğini söyledi.

Onay verilen projelerden 3 milyon 870 bin TL bedelli 129 tanesinin hayvancılık, 990 bin TL bedelli 33 tanesinin ise bitkisel ve diğer üretim olduğunu dile getiren Birşen, "Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu, proje sayılarını ilimizde uygulanan projelerin sürdürülebilirliği, coğrafi yapısı, iklimsel veriler, toprak yapısı, ürün deseni ve ilçeler bazında müracaat edilen proje sayısı göz önünde bulundurularak dağılımının gerçekleştirdi. Bakanlığımızın talimatlarına uygun hazırlanan icmaller İl ve İlçe Müdürlüklerinde 02-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında askıda kalacak. Asil olarak sözleşme imzalamayı hak kazanan genç çiftçilerle 9-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında hibe sözleşmesi imzalanacaktır” dedi.

Genç Çiftçi Projelerinin 13 Temmuz 2018 tarihinden itibaren mahallinde uygulamaya başlanacağını belirten Birşen, “Projeler, uygulamanın her aşamasında İl Müdürlüğümüz ilgili birimleri tarafından takip ve kontrol edilecektir. Gümüşhane çiftçimize hazırladıkları projeler için teşekkür ediyorum. Projeler ilimiz tarımsal hasılasına ve istihdamına önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Genç çiftçi hibe programı kapsamında Merkez’de 18, Kelkit’te 67, Köse’de 19, Kürtün’de 11, Şiran’da 32 ve Torul’da 15 proje desteklenecek. İl genelinde 20 arıcılık, 89 büyükbaş-sığırcılık, 2 çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, 1 adet fide-fidan-süs bitkisi üretimi, 1 adet ipek böceği, 4 adet kanatlı, 40 adet küçükbaş-koyun 2 adet mantarcılık, 3 adet örtüaltı tesisi projesi desteklenecek.