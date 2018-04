Gümüşhane’de 2.Bahar Şenliği düzenlendi

Gümüşhane’de Belediye Başkanlığı Gençlik ve Üniversite Birimi tarafından ’2. Bahar şenliği’ adlı müzik-eğlence programı düzenlendi. Etkinlikte köfte-ekmek ikramı yapıldı ve katılımcılara müzik ziyafeti çekildi.

Sema Doğan Parkında düzenlenen ve neredeyse tamamının Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu kalabalık bir kitleyle gerçekleştirilen programda ilk olarak Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Rektör Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek mangalın başına geçerek öğrencilere ve vatandaşlara ekmek arası köfte dağıttı.

Daha sonra Tanju Çelik ve orkestrasının müzik şöleninde zaman zaman hüzünlenen zaman zaman da eğlenen öğrenciler daha sonra kemençe ve tulum eşliğinde saatlerce eğlendi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Ercan Çimen, etkinlik için Belediye’nin gençlik birimine teşekkür ederek şehrin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine sosyal belediyecilik açısından ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

“Sema Doğan gibi 2 farklı projemiz daha var”

Sema Doğan Parkı artık Gümüşhane’ye yetmediğini, bu durumun da kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, Gümüşhane’nin farklı noktalarında 2 projelerinin daha olduğunu kaydeden Başkan Çimen, projeleri hazırlanan sosyal tesislerin kısa süre içerisinde yapımına başlanacağını ifade etti.

Yaklaşık 2 yıldır birlikte çalıştıkları Vali Okay Memiş ve ekibine teşekkür eden Başkan Çimen, “Bu sosyal projelerde ve şehrimize yaptığımız hizmetlerde her zaman bizim yanımızda oluyor, her zaman istişare ediyoruz ve ortak bir aklı buluyoruz” dedi.

“Sizlere biz teşekkür ediyoruz Gümüşhanemize geldiğiniz için”

Türkiye’nin 81 ilinde üniversite kurulması projesinin ne kadar doğru olduğunu gösteren illerden birisinin de Gümüşhane Üniversitesi olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Çimen, “Gümüşhane merkezde yaşayan her 3 kişiden birisi üniversite öğrencisi. Biz sizleri hiçe sayamayız. Bizlerin bu konumda olmasında sizlerin, üniversitenin çok emeği var. Siz bunları ve daha fazlasını hak ediyorsunuz. Bu şehre değer katan, ülkemizin her noktasından gelen hatta diğer ülkelerden gelen öğrenci kardeşlerimiz var. Sizlere biz teşekkür ediyoruz Gümüşhanemize geldiğiniz için. Bizde bu gençliğe neler yapabilirizin derdindeyiz. İnşallah bu gençler şehrimizden gittikleri zaman güzel anılarla, hatıralarla ayrılır. Sizin yürüdüğünüz kaldırımlar, yollar ve bu tür mekanlarda çalışıyoruz. Biraz geç kaldık ama bunun sebebini yüzde 95’i biz değiliz. 1471 gündür görevimizin başındayız. Gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Allah bize fırsat verdikçe biz bunları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Teleferiğin temeli önümüzdeki günlerde atılacak

Önümüzdeki günlerde Atatürk Parkından Karşıyaka Tabiat Parkına ulaşacak teleferiğin temelini atacaklarını hatırlatan Başkan Çimen, “Şehrime güzel hizmetler yapmaya çalışıyorum. Bu hizmetlerin ilimize gelmesinde Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş’a çok teşekkür ediyorum. Sizlerin dediğini yaptık, yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üniversite öğrenimi sadece kapalı mekanlar içerisinde öğrenim görmek demek değildir”

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek ise üniversitelerin bulunduğu şehirlerde, şehir ve üniversitenin bütünleşmesinden dem vurulduğunu fakat genellikle de bu ilişkinin zayıf olduğuna değinerek, “Biz, bir yıl 2 ay oldu göreve başlayalı, bütün yöneticilerimizle, belediye başkanımızla da büyük bir uyum içerisinde sizler için, bütün şehir için başkanımız çok sayıda hazırlık yapıyor ama birlikte de sizler için neler yapabiliriz bu konuda kafa yoruyor, projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Çünkü üniversite öğrenimi demek sadece kapalı mekanlar içerisinde olduğunuz birimlerde öğrenim görmek demek değildir. Aynı zamanda hem şehre katkı sağlamanız hem de şehirden, şehrin güzelliklerinden, nimetlerinden faydalanmanız demektir. Diliyorum geleneksel hale gelen bu etkinlik devam eder, fonksiyonel olarak da katkısı artarak devam eder” dedi.

Etkinlik daha sonra eğlence programıyla devam etti.