Gümüşhane’de 3 saatte 6 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde 8 ayrı noktada yaptıkları alkollü sürücü uygulamasında 3 saatte 6 alkollü araç kullanan sürücünün ehliyetine el koydu, 1 aracı trafikten men etti.

Alkol kullanımına bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi, denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde yakalanma duygusunun artırılması amacıyla Gümüşhane’de polis ve jandarma trafik ekiplerinden oluşan karma ekipler ile birlikte “Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi” uygulaması etkin bir şekilde devam ediyor.

Karayollarındaki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önlenerek, sürücü ve yolcularda trafik güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkartılması hedeflenen uygulama ve denetimler hakkında açıklama yapan Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, 22.00-01.00 saatleri arasında il genelinde 8 noktada 12 ekip ve 23 personel ile alkol etkisi altında araç kullanan sürücülere yönelik uygulama yapıldığını söyledi.

Yapılan denetim sonucunda 345 araç ve sürücüsünün kontrol edildiğini kaydeden Karataş, “6 sürücünün alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü belgesine el konuldu, 29 sürücüye ilgili maddelerden ceza işlem uygulandığı ve bir araç trafikten men edildi. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç ve sürücüleri üzerine denetimler etkin ve sürekli bir şekilde devam edecek” dedi.