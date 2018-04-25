GÜMÜŞHANE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:25

Gümüşhane’de 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi

Gümüşhane’de Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında ‘57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ düzenlendi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gümüşhane Gençlik Merkezi tarafından organize...

Gümüşhane'de 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gümüşhane’de Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında ‘57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gümüşhane Gençlik Merkezi tarafından organize edilen programda ilk olarak Kemaliye Camii’nde İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından ’Çanakkale ve Şahadet’ konulu vaaz verildi.

Sabah namazının kılınmasının ardından, cami çıkışında programa katılanlara 57’nci Alay askerlerinin son yemeği olan yarma buğday çorbası ikram edilirken 57. Alay’ın cepheye gidişini temsilen Zafer Meydanı üzerinden Emirler Mezarlığı’na kadar kortej halinde katılımcıların ellerinde Türk bayraklarıyla ’vefa yürüyüşü’ gerçekleştirdi.

Çanakkale Savaşı’nda şehit olan tüm şehitler başta olmak üzere Emirler Mezarlığında bulunan şehitler için kabirleri başında Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, İl Müftüsü Ercan Aksu, KYK İl Müdürü Mücahit Atalay, Ticaret Müdürü Mürsel Yaşar, protokol mensupları ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku